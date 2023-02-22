競逐第20選區市議員 白育青2度對戰黃敏儀

白育青宣布參選20選區市議員。(白育青提供)

共和黨 及保守黨多名華裔今年加入市議員選戰，曾在前年參選法拉盛 第20選區的共和黨人白育青，也證實將代表共和黨及保守黨再度參選。

白育青在曼哈頓華埠長大，後至法拉盛居住工作，本職為會計師，也是紐約台灣商會會長、華美會計協會理事及國際獅子會法拉盛分會前會長。兩年前首度參選，以40%得票率不敵民主黨黃敏儀。「兩年前，很多人問我為什麼競選，現在沒人再問了」他說，此次也因許多華人及外族裔鼓勵，在最後時刻給他「重新站出來的勇氣」。仔細思考，安排好家庭及工作後，決定再度參選。

目前市議會僅二席屬共和黨，白育青表示，去年期中選舉，長島 翻紅，東皇后區翻紫，保守派的支持率明顯增加。「法拉盛仍停留在兩年前，無現金保釋法還在」，他表示，作為會計師，聽不少人說犯罪治理無方，嫌犯抓了又放，餐飲業者受治安及地稅影響，也紛紛遷址外地。

他透露，6月27日初選，可能會在共和黨內面對挑戰者。目前正整合競選團隊，準備籌款。根據市選舉局資料，第20選區目前僅黃敏儀及白育青登記。

黃敏儀辦公室幕僚正柯立人則表示，黃敏儀上任後已通過十項立法，市議員中排名第二，為學校、公園與老人中心帶回破紀錄的數千萬元經費，她將持續專注市議會工作，包括改善治安、振興小商業、整頓市容與交通、照顧耆老、並且為學校與社區爭取經費。在走出疫情的關鍵道路上，努力團結社區，以實際行動與成績爭取選民認同。