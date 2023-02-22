紐約客談／芝加哥選舉 或成紐約風向球

今年的紐約市議員選舉，多名溫和派參選人已陸續開跑，或想提早敲鐘發信號，挽回那些對現況失望、打算搬家的選民。更擔心的，可能是政治天平另一端的反撲。這個警鐘，其實本月底在芝加哥 市級選舉就可能先敲響。說可能，因仍要看選民的決心。其結果與風向，許多大城市都等著看。

遊民睡機場、消減警察預算、犯罪率飆升、謀殺案件數居歷史高位、報紙每天大量社會案件、公校教育 失敗、學生家長出走，加上大麻合法、賣淫除罪、開放賭場，這些現象，對紐約人都不陌生。從議會到市長，芝加哥政壇長期受進步派把持，選民忍無可忍。這次選舉前民調，近三分之二打算投票的人自覺可能成為犯罪受害者，也與紐約前次選舉氣氛相似。

芝加哥市長此次面對的挑戰，來自溫和派與極左派參選人的夾擊。搞垮公校教育的教師工會，則捐款資助三分之二的現任市議員競選，欲維持其根深蒂固的影響力。媒體點名教師工會，因為該市2010年至今，已近四分之一學生離開公校系統。那些留下來的，以11年級為例，80％閱讀及數學能力無法達標，半數公校生長期缺課。據報導，工會內部人員表示，上班時在幫忙打電話拉票，形同領納稅人的錢搞政治。

前次選舉，紐約多地由藍翻紅。這次，共和黨必摩拳擦掌，尤其在多個相對保守的亞裔選區，都將推出人選，連保守黨都有華裔參選，瓜分紅藍票源的意圖與信心明顯。現任民主黨議員，即便忙著與進步派畫清界線，恐也難逃為現況負責的批評，腹背受敵。今年的選舉，也將再次測試紐約人的耐心。