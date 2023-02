李翠珊批言行不一 馬泰：吹毛求疵

馬泰方面表示,反對者吹毛求疵,他完全支持確保警察打擊犯罪的經費。(記者和釗宇 / 攝影)

多個社區組織和市議員參選人16日在市政廳前集會,抨擊市議會進步派黨團的反警綱領,第一選區市議員參選人李翠珊表示,市議員馬泰(Chris Marte)此前對媒體稱自己支持警察 ,但卻同時又簽署進步派黨團的反警綱領,言行不一;馬泰方面則表示,反對者吹毛求疵,完全支持確保警察打擊犯罪的經費。

李翠珊在集會表示,「目前代表本選區的市議員簽署這份具有爭議的綱領,承諾要削減警局資金,即便是在社區面臨反猶和仇亞犯罪的情況下仍如此;民選官員需要認真對待選民在公共安全的擔憂,是時候對公眾展示真實的立場。」

馬泰此前接受採訪表示,雖然簽署進步派黨團綱領,但他「非常支持」警察,不退出黨團是因為其綱領還包含更多更重要議題,與選區的利益相關;李翠珊在接受本報記者採訪時說,馬泰的表態,說明他知道自己簽署的是什麼,「黨團綱領要求簽署者對綱領做出『承諾』(Pledge),就意味必須宣誓做到簽署的所有內容;他如果認為黨團綱領其他內容也很重要,完全可以脫離黨團去做,但他仍選擇留下,簽署綱領。」

李翠珊表示,馬泰可能只是覺得華裔社區不會深究這份進步派黨團的綱領,「但現在事情已經曝光,所以他必須對自己的言行不一有所回應。」

對此,馬泰幕僚長卡爾瑪(Caitlin Kelmar)表示,許多人反對進步派黨團綱領,是在文字上吹毛求疵;她解釋,黨團綱領從未出現「撤資警局」(defund police)的字樣,而是「減少警察局的規模和職責範圍」(reduce the size and scope of NYPD),兩者並不相同。

她解釋,進步派只是希望將市警撤出校區安保、心理健康等不需要警察的服務,而原先市警局的這部分預算 就應該轉出;而對於打擊犯罪,馬泰認為,必須確保所需要的人員和經費,而且對於一些問題需加大打擊力度,例如華埠 周邊的非法大麻銷售,這一點進步派和溫和派的訴求相同。