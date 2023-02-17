李翠珊批言行不一 馬泰：吹毛求疵

馬泰方面表示，反對者吹毛求疵，他完全支持確保警察打擊犯罪的經費。(記者和釗宇 / 攝影)

多個社區組織和市議員參選人16日在市政廳前集會，抨擊市議會進步派黨團的反警綱領，第一選區市議員參選人李翠珊表示，市議員馬泰(Chris Marte)此前對媒體稱自己支持警察 ，但卻同時又簽署進步派黨團的反警綱領，言行不一；馬泰方面則表示，反對者吹毛求疵，完全支持確保警察打擊犯罪的經費。

李翠珊在集會表示，「目前代表本選區的市議員簽署這份具有爭議的綱領，承諾要削減警局資金，即便是在社區面臨反猶和仇亞犯罪的情況下仍如此；民選官員需要認真對待選民在公共安全的擔憂，是時候對公眾展示真實的立場。」

馬泰此前接受採訪表示，雖然簽署進步派黨團綱領，但他「非常支持」警察，不退出黨團是因為其綱領還包含更多更重要議題，與選區的利益相關；李翠珊在接受本報記者採訪時說，馬泰的表態，說明他知道自己簽署的是什麼，「黨團綱領要求簽署者對綱領做出『承諾』(Pledge)，就意味必須宣誓做到簽署的所有內容；他如果認為黨團綱領其他內容也很重要，完全可以脫離黨團去做，但他仍選擇留下，簽署綱領。」

李翠珊表示，馬泰可能只是覺得華裔社區不會深究這份進步派黨團的綱領，「但現在事情已經曝光，所以他必須對自己的言行不一有所回應。」

對此，馬泰幕僚長卡爾瑪(Caitlin Kelmar)表示，許多人反對進步派黨團綱領，是在文字上吹毛求疵；她解釋，黨團綱領從未出現「撤資警局」(defund police)的字樣，而是「減少警察局的規模和職責範圍」(reduce the size and scope of NYPD)，兩者並不相同。

她解釋，進步派只是希望將市警撤出校區安保、心理健康等不需要警察的服務，而原先市警局的這部分預算 就應該轉出；而對於打擊犯罪，馬泰認為，必須確保所需要的人員和經費，而且對於一些問題需加大打擊力度，例如華埠 周邊的非法大麻銷售，這一點進步派和溫和派的訴求相同。