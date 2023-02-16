我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

史上首次 紐約州參議會否決州長首席法官人選

記者和釗宇／紐約報導
州參議會否決霍楚提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾。圖為拉薩爾日前出席公聽會，為自己辯護。(美聯社)
州參議會否決霍楚提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾。圖為拉薩爾日前出席公聽會，為自己辯護。(美聯社)

紐約州參議會15日舉行全體會議，否決州長霍楚(Kathy Hochul)提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector LaSalle)；霍楚承認投票結果，表示將重新提名；這是州議會史上首次否決州長的首席法官提名，料將加深霍楚與州議會民主黨人的裂痕，進一步弱化霍楚的控制力，同時為進行中的新財年預算談判蒙上陰影。

霍楚的提名此前已遭參議會司法委員會否決，民主黨左派認為拉薩爾的意識形態過於保守，可能反對工會、墮胎等自由派價值，並拒絕付諸全會投票；但遭共和黨提訴，稱依照州憲法須參議會全會投票，原訂17日開庭，霍楚也曾表示將靜待法官判決結果。

霍楚表示將提出新的首席法官人選。(州長辦公室提供)
霍楚表示將提出新的首席法官人選。(州長辦公室提供)

州參議會15日出人意料地舉行全體會議，以39票反對、20票贊成，否決該提名；參議會民主黨、共和黨州參議員分別為42人和21人，投票基本按照黨派畫分，到場的所有民主黨議員和一名長島共和黨議員馬拉泰(Mario Mattera)投反對票。

紐約郵報報導，知情人士透露，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)緊急召集投票，是因為支持拉薩爾的兩名民主黨州參議員當天沒有到會；「訴訟讓參議會陷入驚恐，他們知道訴訟贏不了，所以希望在兩名將投贊成票的議員不在時舉行投票。」

未到場的民主黨州參議員賽普維達(Luis Sepulveda)14日早間表示，他因家人健康緊急狀況離開州府；而在史都華-考辛斯宣布舉行全會投票後，賽普維達的發言人表示，召集全會投票是多數黨領袖的特權，賽普維達尊重；另一位未到場的民主黨州參議員托馬斯(Kevin Thomas)則不在國內。

儘管全會投票將暫時平息這一曠日持久的紛爭，但也將導致州議會民主黨人和霍楚的關係進一步破裂，尤其是目前距離預算談判截止僅剩六周；同時，這也意味著必須重啟首席法官遴選流程，可能要再耗數月。

霍楚在聲明中表示，一直堅持提名須根據憲法要求，在參議會全會投票表決；「雖然拖很久，但參議會最終完成表決，這是憲法的重要勝利，投票結果不能否認拉薩爾，他仍是一位合格且有才華的法官。我將提出新人選，領導紐約州司法系統伸張正義。」

投票 民主黨 霍楚

上一則

亞當斯州議會作證：沒錢撥款給MTA

下一則

郎朗偕妻登台 樂迷共度情人節

延伸閱讀

紐約州參議會全會投票 否決首席法官提名

紐約州參議會全會投票 否決首席法官提名
首席法官提名官司 前州長：共和黨將勝

首席法官提名官司 前州長：共和黨將勝
首席法官提名遭司委會否決 共和黨提告

首席法官提名遭司委會否決 共和黨提告
首席法官提名受阻 華社：意識形態誤司法

首席法官提名受阻 華社：意識形態誤司法
亞裔律師協會 挺法官拉薩爾

亞裔律師協會 挺法官拉薩爾

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食