史上首次 紐約州參議會否決州長首席法官人選

州參議會否決霍楚提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾。圖為拉薩爾日前出席公聽會，為自己辯護。(美聯社)

紐約州參議會15日舉行全體會議，否決州長霍楚 (Kathy Hochul)提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector LaSalle)；霍楚承認投票 結果，表示將重新提名；這是州議會史上首次否決州長的首席法官提名，料將加深霍楚與州議會民主黨 人的裂痕，進一步弱化霍楚的控制力，同時為進行中的新財年預算談判蒙上陰影。

霍楚的提名此前已遭參議會司法委員會否決，民主黨左派認為拉薩爾的意識形態過於保守，可能反對工會、墮胎等自由派價值，並拒絕付諸全會投票；但遭共和黨提訴，稱依照州憲法須參議會全會投票，原訂17日開庭，霍楚也曾表示將靜待法官判決結果。

霍楚表示將提出新的首席法官人選。(州長辦公室提供)

州參議會15日出人意料地舉行全體會議，以39票反對、20票贊成，否決該提名；參議會民主黨、共和黨州參議員分別為42人和21人，投票基本按照黨派畫分，到場的所有民主黨議員和一名長島共和黨議員馬拉泰(Mario Mattera)投反對票。

紐約郵報報導，知情人士透露，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)緊急召集投票，是因為支持拉薩爾的兩名民主黨州參議員當天沒有到會；「訴訟讓參議會陷入驚恐，他們知道訴訟贏不了，所以希望在兩名將投贊成票的議員不在時舉行投票。」

未到場的民主黨州參議員賽普維達(Luis Sepulveda)14日早間表示，他因家人健康緊急狀況離開州府；而在史都華-考辛斯宣布舉行全會投票後，賽普維達的發言人表示，召集全會投票是多數黨領袖的特權，賽普維達尊重；另一位未到場的民主黨州參議員托馬斯(Kevin Thomas)則不在國內。

儘管全會投票將暫時平息這一曠日持久的紛爭，但也將導致州議會民主黨人和霍楚的關係進一步破裂，尤其是目前距離預算談判截止僅剩六周；同時，這也意味著必須重啟首席法官遴選流程，可能要再耗數月。

霍楚在聲明中表示，一直堅持提名須根據憲法要求，在參議會全會投票表決；「雖然拖很久，但參議會最終完成表決，這是憲法的重要勝利，投票結果不能否認拉薩爾，他仍是一位合格且有才華的法官。我將提出新人選，領導紐約州司法系統伸張正義。」