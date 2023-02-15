紐約州參議會全會投票 否決首席法官提名

紐約州參議會15日出人意料地舉行全體會議，否決了州長霍楚提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾。（美聯社）

紐約州參議會15日出人意料地舉行全體會議，否決了州長霍楚 (Kathy Hochul)提名 的州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector LaSalle)；這是州議會史上首次否決州長的首席法官提名人選，料將擴大霍楚與州議會民主黨 人的裂痕，進一步弱化霍楚的控制力，同時為正在進行的預算談判蒙上陰影。

霍楚的提名此前就遭參議會司法委員會否決，因民主黨左派認為拉薩爾的意識形態過於保守，可能反對工會、墮胎等自由派價值，並拒絕付諸全會投票；但這遭到共和黨方面訴訟，稱須參議會全會投票才合乎憲法，霍楚也表示將靜待法庭結果，讓此事陷入僵局。

州參議會15日出人意料地舉行全體會議，以39票反對、20票贊成否決了這項提名；參議會民主黨和共和黨州參議員分別為42人和21人，投票基本按照黨派劃分，到場的所有民主黨州議員和一名長島共和黨州參議員馬拉泰(Mario Mattera)投出反對票。

儘管州參議會全會投票將暫時平息這一曠日持久的紛爭，但這也將導致州議會民主黨人和霍楚的關係進一步破裂，尤其是目前距離預算談判截止僅剩六周；同時，這也意味著州府必須重啟首席法官遴選流程，可能要再耗數月。