首席法官提名官司 前州長：共和黨將勝

圖為拉薩爾日前出席州參議會公聽，為自己辯護。(美聯社)

紐約州參議會司法委員會此前投票 否決州長霍楚 (Kathy Hochul)提名 的州上訴法院首席法官拉薩爾(Hector LaSalle)，共和黨州參議員普朗波(Anthony Palumbo)日前在長島薩福克郡法院提訴，請求法庭要求州參議會就此項提名舉行全體投票，案件將於17日開庭；霍楚近日表示，她將靜待法庭判決，前州長帕特生(David Paterson)則預計，原告將獲勝。

由於拉薩爾屬於溫和派民主黨人，霍楚的提名遭到州議會進步派民主黨人激烈反對；在司法委員會最終以10比9投票否決這項提名，未能進入全會投票；但起訴書表示，「由63名州參議員組成的參議會應有機會對拉薩爾的提名舉行全體投票；因此，原告請求法庭做出確認之訴(declaratory judgment)，要求州參議會舉行全體投票。」

霍楚12日在參加華埠新春大遊行時首次對這項訴訟表態，「我已經說過，將這項提名訴諸參議會全會表決非常重要；很顯然，那位參議員認為提訴是實現這件事的最佳方式；所以，我們將靜待法庭決定，該案周五將舉行快速聽證，我們到時看情況。」

同時，帕特生在接受WABC採訪時表示，普朗波將贏得訴訟，但這也將導致霍楚和州參議會民主黨人的關係受到考驗；「參議會司法委員會否決霍楚的提名後，就直接停止了提名程序，拒絕進入全會投票；這樣做沒有道理，因為州憲法本身就模仿的是聯邦憲法。」

他提到，1987年現任總統拜登領銜的參院司法委員會否決了最高法院大法官博客(Robert Bork)的提名，但仍然提交全院投票，然後由全院否決；「所以，州議會民主黨人沒有理由拒絕將拉薩爾的提名送交全會表決，尤其是州憲法的文本都模仿聯邦憲法的情況下。」

帕特生還表示，參議會民主黨人在霍楚提名之前就表態將否決提名，這樣的從程序上來說根本是錯誤的，因為根據憲法，州議會無權替前否決法官提名；「這等於是在告訴霍楚，『我們的決定權限超過你的』，所以這個提訴勝訴贏面很大。」