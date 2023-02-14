民主黨65區黨代表 于金山爭取連任

于金山(前排中)宣布參選華埠地區民主黨黨代表，爭取連任。(于金山供圖)

民主黨 65D區領袖于金山13日在曼哈頓華埠 的中華總商會宣布將繼續參選，爭取連任。50餘名僑團代表、社區居民和與華埠關係密切的各界人士出席。

于金山表示，自己退休無憂、時間充足，且愛管閒事、不怕麻煩，適任這個職務，並承諾在將會為華埠全力奔走，爭取更多的就業機會、平價住房、社區綠化、特殊高中、交通安全以及華埠演出中心。

民主黨黨代表(或稱地區領袖)是一個沒有報酬的義工職位，主要功能是直接與居民通氣，將社區的聲音傳遞給民主黨黨部、民選官員或政府。于金山表示，由於民主黨在曼哈頓幾乎是唯一存在的政黨，黨派競爭不足，更有必要通過黨代表這樣的形式與社區保持溝通。

于金山說，自己住在華埠近半世紀，從50年前為爭取華人建築工受雇參建孔子大廈的抗爭開始，幾乎參與所有華埠社區的維權和抗爭活動，近年仍堅持不懈為華埠事務奔走，包括反對擴大監獄、反對取消特殊高中、反對增建戒毒遊民所，以及爭取振興撥款與增建長者住宅等。