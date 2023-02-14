我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

民主黨65區黨代表 于金山爭取連任

記者許君達／紐約報導
于金山(前排中)宣布參選華埠地區民主黨黨代表，爭取連任。(于金山供圖)
于金山(前排中)宣布參選華埠地區民主黨黨代表，爭取連任。(于金山供圖)

民主黨65D區領袖于金山13日在曼哈頓華埠的中華總商會宣布將繼續參選，爭取連任。50餘名僑團代表、社區居民和與華埠關係密切的各界人士出席。

于金山表示，自己退休無憂、時間充足，且愛管閒事、不怕麻煩，適任這個職務，並承諾在將會為華埠全力奔走，爭取更多的就業機會、平價住房、社區綠化、特殊高中、交通安全以及華埠演出中心。

民主黨黨代表(或稱地區領袖)是一個沒有報酬的義工職位，主要功能是直接與居民通氣，將社區的聲音傳遞給民主黨黨部、民選官員或政府。于金山表示，由於民主黨在曼哈頓幾乎是唯一存在的政黨，黨派競爭不足，更有必要通過黨代表這樣的形式與社區保持溝通。

于金山說，自己住在華埠近半世紀，從50年前為爭取華人建築工受雇參建孔子大廈的抗爭開始，幾乎參與所有華埠社區的維權和抗爭活動，近年仍堅持不懈為華埠事務奔走，包括反對擴大監獄、反對取消特殊高中、反對增建戒毒遊民所，以及爭取振興撥款與增建長者住宅等。

于金山呼籲所有華埠的民主黨員在2月28日加入簽署聯名推薦，並在6月投票支持他。他表示，雖然執政的民主黨常遭詬病，但這是一個人人都有能力推動改變的政黨，每個人帶著自己的聲音加入，並通過黨代表傳達到更高的決策層，就有機會促成一些改變。

于金山服務社區50年，幾乎參與了所有華埠的抗爭活動。(記者許君達／攝影)
于金山服務社區50年，幾乎參與了所有華埠的抗爭活動。(記者許君達／攝影)

華埠 民主黨 曼哈頓

上一則

鄧氏中醫為患者緩解癌症治療副作用

下一則

文藝表演+慶生 布碌崙華聯會熱鬧迎春

延伸閱讀

亂倒垃圾？金山華埠商戶疑收烏龍罰單

亂倒垃圾？金山華埠商戶疑收烏龍罰單
華埠新春大遊行 150個團體、100輛豪車、21輛花車、數萬人同樂

華埠新春大遊行 150個團體、100輛豪車、21輛花車、數萬人同樂
國際婦女日 17國36科技界女性 金山宣誓入籍

國際婦女日 17國36科技界女性 金山宣誓入籍
金山獲撥4200萬元建可負擔房 日落區等200戶將受益

金山獲撥4200萬元建可負擔房 日落區等200戶將受益
金山金融區到列治文區 21日開通快速公交線1X California

金山金融區到列治文區 21日開通快速公交線1X California

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗