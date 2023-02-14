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遭質疑尋求共和黨支持 莊文怡、伍溢文反駁

記者顏潔恩／紐約報導
陳偉儀。(本報檔案照)
陳偉儀。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)第43市議員選區目前已有三名華裔民主黨人參選，參選人之一的松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀，日前懷疑對手將尋求共和黨的支持，包括在普選時轉換黨籍，以求勝選；對此，另兩名參選人都反駁指「無中生有」。

除陳偉儀外，另兩名參選人包括州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡、前第20學區委員會委員伍溢文；據悉，陳偉儀日前聽說，兩人疑似正與共和黨的高層建立聯繫，想在取得民主黨支持之上，再遊說共和黨人支持。

她就此事已電郵兩名參選人，指若他們轉換至共和黨參選，會壯大當地的共和黨勢力，民主黨多年來針對重要議題如氣候變遷、可負擔住房、平等教育機會、以及女性權利等努力，將受到威脅。

陳偉儀要兩人保證不會在普選時轉換黨籍，也不會接受共和黨任何形式的支持。莊文怡、伍溢文都已否認該說法，稱是無中生有的懷疑；「我不知道她在說什麼，簡直胡說八道」，莊文怡拒絕作出不會轉黨的承諾，「我不覺得讓她(陳偉儀)來告訴我應該怎麼做，是件好事。」

伍溢文則表示向來是民主黨人，沒計畫以共和黨籍身分參選，也同樣拒絕陳偉儀要求；他說近來確實與多名共和黨人接觸，但他在兩黨均有朋友，「有和共和黨人說話，但並非關於參選。」

共和黨暫時未宣布參選人，但當地黨部主席Ted Ghorra透露，近期至少會推出一人；他也說，未曾與民主黨的任何參選人接觸，「不覺得我們會願意將名額推薦給共和黨以外的任何人。」

伍溢文。(本報檔案照)
伍溢文。(本報檔案照)
莊文怡。(本報檔案照)
莊文怡。(本報檔案照)

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