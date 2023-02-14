艾維樂參選市議員 獲皇后區民主黨背書

艾維樂。(取自競選網站)

皇后區 第19選區市議員參選人及政壇老將艾維樂(Tony Avella)13日宣布， 已獲皇后郡民主黨 (Queens County Democratic Party)背書，志在奪回這個席位。在2021年的選舉中，他以387票差距不敵共和黨對手帕拉迪諾(Vickie Paladino)，已於去年7月宣布捲土重來。

艾維樂表示，皇后區民主黨將團結一致，與社區的「極端」、「極右翼份子」鬥爭。社區需以溫和及常識解決問題，這也是自己任職期間一直在做的。已準備好在市議會中，為選民爭取更安全的社區及更高的生活質量，並讓東北皇后區及紐約市的生活變得更加負擔得起。皇后區民主黨主席、國會議員米克斯(Gregory Meeks)則表示，艾維樂已經證明，有能力作為社區公僕並且馬上開始行動。

今年71歲的艾維樂，2002年首次當選第19選區市議員，2011年當選第11選區州參議員，前年在選區包括貝賽、大學點 、白石鎮、小頸等地的皇后區第19選區市議員選舉中，落敗於政治新人帕拉迪諾。目前，艾維樂已籌集8萬5000元競選資金，其中大部分來自城市匹配基金(public matching funds)，帕拉迪諾則籌集4萬4000元。