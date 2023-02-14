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被指支持削減警察經費 馬泰澄清：力挺警察

記者許君達／紐約報導
馬泰強調自己「非常支持」警察。(記者和釗宇／攝影)
馬泰強調自己「非常支持」警察。(記者和釗宇／攝影)

市議會進步派黨團近日要求團隊成員簽署一份聲明，支持包含「縮小紐約市警和懲教局規模」內容的綱領，引發爭議，黨團內部分裂，近半因拒絕連署而退出黨團。選區包含曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)參與了連署，引起部分社區人士不滿。馬泰在接受本報訪問時表示「非常支持」警察，不退出黨團是因為其綱領還包含更多更重要議題，與選區的利益相關。

馬泰表示，那份引起爭議的聲明中，刪減警察經費並非優先議題。而且，身在核心小組，並不意味他要100%支持團隊的所有意見。選擇留在小組，是為在提出與社區利益相關提案時，能得到組內同僚更多支持。去年他力推的結束護理工24小時工作制的議題，便是借力這樣的關係順利通過。

被問及是否支持警察，馬泰回答「非常支持」。他說一直與選區內的五分局以及其他警局保持良好合作關係，上周剛為市警局多名正副局長簽發嘉獎狀。去年的市府預算案，對警局經費也投贊成票。

馬泰辦公室工作人員表示，事實上，引起爭議的聲明屬於不可公開的內部文件，不知是誰最早洩密。今年逢選舉年，此時爆出黨團分裂消息，時機敏感。

據瞭解，部分退出黨團的議員是面臨選民壓力。馬泰表示，不懼這種捕風捉影指控帶來的壓力。「這兩年，可以在社區各種場合看到我，呼籲農曆新年休假籲、與監獄和遊民鬥爭、為華埠的雙語街牌奔走。謠言總會有，我要做的只是專注工作。」

警察 華埠 紐約市

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