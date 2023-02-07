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選戰起跑？陸天娜挑戰連任 與李修頓隔空互嗆

記者和釗宇／紐約報導
陸天娜。(取自Flickr)
陸天娜。(取自Flickr)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)明年將競選連任，其競選團隊表示，已經將去年在州長競選中惜敗於霍楚的前共和黨國會議員李修頓(Lee Zeldin)作為假想敵；而共和黨方面也透露，正在討論是否讓李修頓挑戰陸天娜。

陸天娜2009年起擔任紐約州聯邦參議員，其競選團隊今日已經開啟競選連任的活動，在近日發出的一封籌款郵件中表示，李修頓在去年的中期選舉中差點贏得州長大位，而且紐約州共和黨的表現也創下20年來最好，幫助共和黨在國會取得多數；陸天娜也在推特表示，如果李修頓參選紐約州聯邦參議院，「我將擊敗他。」

目前李修頓並未表態參選，但他在推特表示，陸天娜擔任參議員的存在感極低，「這只是紐約州幾代人以來最懶散、最容易被人遺忘的參議員放狠話而已。」不過在私下場合，共和黨與李修頓熟識的消息人士透露，共和黨內部正在討論讓李修頓明年挑戰陸天娜。

陸天娜本次競選周期與總統大選重合，預計將有利於提高民主黨的投票率；她也曾在2020年參選總統，此前她說不會在2024年參選，而是支持拜登連任。

共和黨自1998年以後就再未染指紐約州聯邦參議員一職，上一位共和黨聯邦參議員是1981年至1998年在任的達馬托(Al D'Amato)，他被現任參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)擊敗。

李修頓。(美聯社)
李修頓。(美聯社)

共和黨 紐約州 參議員

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