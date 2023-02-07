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紐約州眾議員選區重畫 衝擊西皇后區進步派

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區州議會選區重畫新地圖草案。(取自紐約州獨立選區重畫委員會)
皇后區州議會選區重畫新地圖草案。(取自紐約州獨立選區重畫委員會)

紐約州獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission)，近期公布新版州眾議員選區重畫地圖草案，兩黨成員首次對新選區地圖達成一致，西皇后區，進步派勢力將遭到割據，阿斯托利亞(Astoria)一分為二，東皇后區，掌控選區50年的政治世家也將受到影響。

西皇后區的第34、35、39選區，覆蓋傑克森高地(Jackson Heights)、艾姆赫斯特、東艾姆赫斯特、可樂娜(Corona)等地，西語裔居民占絕大多數，將縮並為兩個選區，並在其南部創建一個全新的第38選區，從東威廉斯堡、長島市部分地段，向北延伸至中村(Middle Village)以及雷哥公園(Rego Park)。

由進步派議員掌權的阿斯托利亞，則被畫分為兩個選區，一區向曼島延伸，將包括羅斯福島(Roosevelt Island)以及曼哈頓中城東部地段，現任州眾議員、美國民主社會主義者馬丹尼(Zohran Mamdani)須作二選一的抉擇。

東皇后區，變化最大的為第24選區及第26選區，第24選區50年由魏普林家族掌控，沙爾(Saul Weprin)在位23年後，他的兒子馬克(Mark Weprin)任該選區州眾議員15年，2010年在贏得特殊選舉後，馬克的哥哥大衛(David Weprin)則代表該選區至今。重畫後的第24選區，包括李奇蒙丘(Richmond Hill)、南李奇蒙丘及南歐松公園(South Ozone Park)，且不包含魏普林的報住地址，他將在第24選區及由布朗斯丁(Edward C.Braunstein)代表的第26選區間作抉擇。

委員會將舉辦多場公聽，最終版地圖呈交的截止日期是4月28日；民眾可登錄網站https://www.nyirc.gov/assembly-plan，查看地圖草案。

皇后區 眾議員 長島市

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