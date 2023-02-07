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曾鬧911醜聞 桑托斯邀911搜救員出席國情咨文 惹議

記者和釗宇／紐約報導
紐約州國會眾議員桑托斯，將出席總統拜登國情咨文演說。(美聯社)
紐約州國會眾議員桑托斯，將出席總統拜登國情咨文演說。(美聯社)

總統拜登7日將舉行國情咨文演說，按慣例每位國會議員都可邀請一民眾參加，深陷履歷造假醜聞的長島國會議員桑托斯(George Santos)此次邀請一名參與救援九一一事件的消防員，引起爭議，因為桑托斯曾造假稱其母死於九一一事件；同時，長島民代宣布將致信國家情報總監，呼籲在調查結束前，取消桑托斯的安全等級。

紐約時報報導，桑托斯邀請的是曾參加他所在選區國會議員民主黨初選的韋恩斯托克(Michael Weinstock)，後者表示已接受邀請；曾在九一一事件中以志願消防員身分參加救援的韋恩斯托克說，接受邀請，是因為他目前身患的神經疾病就是當年救援時導致，希望出席能引起公眾關注。

然而，桑托斯此舉頗受爭議，因為他本人曾被挖出有九一一相關的履歷造假；桑托斯2021年7月稱在世貿中心金融機構工作的母親死於九一一事件，在競選期間又改稱其母在九一一事件中倖存，但幾年後因癌症去世；但公開紀錄顯示，其母2016年過世，而且她2003年接受移民局詢問時曾表示，從1999年以來就未曾踏足美國，移民紀錄顯示，其母從時家政服務，而非金融行業。

韋恩斯托克則表示，他不想對桑托斯的醜聞有過多評論；他和桑托斯在2021年4月認識，後來桑托斯曾在他生病時拜訪，還寄明信片感謝他在九一一救援中的貢獻，並設立眾籌項目為他籌集醫療費；韋恩斯托克說，他去年並未投票給桑托斯，只是對桑托斯為他做的事感動，但仍表示桑托斯的造假行為「不可饒恕」。

此外，納蘇郡議員拉法贊(Joshua Lafazan)6日還將召集第三選區民眾集會，表示將致信國家情報總監，呼籲在調查結束前，取消桑托斯的安全等級(Security Clearance)，不得再接觸機密文件；他表示，現在因為中國疑似間諜氣球事件導致兩國敵對關係升級，國會很快需要與情報部門合作，而桑托斯疑與俄國寡頭有聯繫，加上有關其背景造假、財務問題甚至公民身分的質疑，桑托斯接觸國安文件的權限恐讓美國陷入風險。

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