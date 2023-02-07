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皇后區華社議員李琳達、元在熙、帕拉迪諾等 連任將迎挑戰

記者鄭怡嫣／紐約報導
元在熙。(市議會提供)
元在熙。(市議會提供)

根據紐約市選舉局實時更新的市議員候選名單及競選資金，截至6日，皇后區約有六名市議員將在今年6月27日的初選中面臨挑戰，其中包括李琳達(Linda Lee)、元在熙(Julie Won)以及帕拉迪諾(Vickie Paladino)，她們所代表的社區也多是華人聚居地。

選區包括貝賽、大學點、白石鎮、小頸等地的第19選區市議員帕拉迪諾，將在11月普選再次面對前市議員及州參議員艾維樂(Tony Avella)的挑戰。在2021年選舉中，帕拉迪諾以387票贏艾維樂，成為市議會兩名共和黨人之一。艾維樂去年7月已宣布捲土重來，不滿帕拉迪諾上任後的部分言論，目前已籌集8萬5000元競選資金，其中大部分來自城市匹配基金(public matching funds)。

選區包括貝賽、新鮮草原、皇后村、橡園等地的第23選區市議員李琳達，也將在初選面臨二度挑戰者博赫(Steve Behar)，博赫曾是該選區前任市議員郭登祺(Barry Grodenchik)的顧問。在2021年市議員選舉中不敵李琳達，票數位居第三。

代表艾姆赫斯特及傑克森高地的第25選區市議員克里斯南(Shekar Krishnan)，將面臨前紐約市警帕契科(Ricardo Pacheco)挑戰，二者的分歧主要在於該區有爭議的第34大道開放街道(Open Street)項目，市議會及克里斯南持支持態度，帕契科及其組織卻強烈反對，稱民眾停車困難，緊急車輛也難以駛入。

代表長島市、陽邊與木邊的第26選區市議員元在熙，初選面臨布瑞亞(Lorenzo Brea)及金海麗(Hailie Kim，音譯)挑戰，這兩人在前年該區的15人初選混戰中分別位列第14以及第八位。布瑞亞曾任職前市議員艾斯皮納(Rafael Espinal)辦公室，金海麗目前在法拉盛民權中心(MinKwon Center)做有關反亞裔仇恨的社區工作。

代表森林小丘、雷哥公園、秋園、李奇蒙丘等地的第29選區市議員舒曼琳(Lynn Schulman)，初選將面臨費爾德(Ethan Felder)以及尼嘉(Sukhjinder Nijjar)挑戰，費爾德是一名資深勞工律師，也是32BJ SEIU工會的法律顧問。尼嘉是投資顧問，為皇后區檢查官社區諮詢委員會成員之一。

李琳達。(記者鄭怡嫣╱攝影)
李琳達。(記者鄭怡嫣╱攝影)
帕拉迪諾。(取自推特)
帕拉迪諾。(取自推特)

紐約市 皇后區 布瑞亞

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