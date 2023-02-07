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競選捐款透明 「匹配基金」擬禁加密貨幣

記者和釗宇／紐約報導
市議會政府運作委員會主席黃敏儀表示，匹配基金項目改革顯然極其成功，但仍有改進的空間。(記者和釗宇／攝影)
市議會政府運作委員會主席黃敏儀表示，匹配基金項目改革顯然極其成功，但仍有改進的空間。(記者和釗宇／攝影)

紐約市議會政府運作委員會(Committee on Governmental Operations)近日就2021年市級競選財務情況舉行公聽會，市競選財務委員會(Campaign Finance Board)表示，經過改革的匹配基金(Matching Fund)項目在該年的選舉中發揮更重要的作用；該機構建議州府禁止加密貨幣捐款，同時外國勢力對公投問題可能施加的影響。

根據2019年生效的匹配基金改革法，參加匹配基金項目的參選人，每筆250元及以下的小額捐款，能獲得市府給予的八倍匹配基金，以求減少大金主和大利益團體對選舉的影響力，增強草根參政的實力；2021年市級選舉，是新匹配基金系統實施以來的首次全市性選舉，根據選舉財務委員會的數據，2021年初選中有94%的參選人參加匹配基金項目。

市議會政府運作委員會主席黃敏儀表示，匹配基金項目改革顯然極其成功，但仍有改進空間；選舉財務委員會執行總監羅特曼(Beth Rotman)介紹，2021年市級競選的參選人中，有77%是首次申請匹配基金，市議會更是所有議員都曾參加過匹配基金項目，初選中有84.8%的捐款是小額捐款，而且絕大部分小額捐款來自紐約市民。

有關改進方案，羅特曼建議州府禁止加密貨幣捐款，因為加密貨幣很難追查來源，因此也無從知曉捐款人的身分，這對要求透明的選舉財務來說不利；同時，選舉財務機構還須追蹤加密貨幣的流動和套現，讓披露流程更加複雜；此外，她還建議州府採取措施，減少外國勢力可能對公投案產生的潛在影響；目前聯邦法律禁止外國實體捐款影響選舉，但未禁止影響公投案。

同時，市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)、法利亞斯(Amanda Farias)和卡班(Tiffany Caban)提案，要求與參選人無關的獨立競選支出者(independent spender)披露所有關於影響公投案的支出，市競選財務委員會對此表示支持。

市議會政府運作委員會就2021年市級競選財務情況舉行公聽會。(記者和釗宇／攝影)
市議會政府運作委員會就2021年市級競選財務情況舉行公聽會。(記者和釗宇／攝影)
選舉財務委員會執行總監羅特曼介紹，2021年市級競選的參選人中，有77%是首次申...
選舉財務委員會執行總監羅特曼介紹，2021年市級競選的參選人中，有77%是首次申請匹配基金。（記者和釗宇／攝影）

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