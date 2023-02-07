提醒總統皇后區洪災危機 孟昭文將攜災民赴國情咨文

圖為去年洪災後，孟昭文帶領政府人員走訪災區。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文 6日宣布，將攜一名選區災民，共同參加總統拜登於7日舉辦的國情咨文並分享自身經歷，呼籲聯邦重視當地頻發的洪災問題。

這位災民為皇后區 森林小丘的長期居民薩索(Allison Sesso)，2021年颶風艾妲 (Ida)來襲紐約的兩周前，她搬到森林小丘Selfridge街，之後住處地下室被淹，數呎高的洪水湧入，家具、汽車等，損失逾10萬元。該次洪災也導致全市11名地下室居民溺水喪生，其中包括至少五名華人，皇后區法拉盛並躍上新聞版面。薩索感謝孟昭文的關心，因應極端降雨及氣候，皇后區下水道系統亟待整修，避免洪災造成的生命、房屋、情緒等影響。

孟昭文表示，薩索的遭遇也是皇后區許多居民在颶風艾妲及其他暴風雨來襲時的寫照。艾妲之後，她訪問許多災民，親眼目睹破壞。希望薩索的分享，能讓更多人了解這一緊迫問題，督促市、州及聯邦政府共同採取行動，「從應對氣候變遷，到升級下水道與集水池，皇后區的問題必須得到解決」。

作為眾議院撥款委員會成員，2021年12月，孟昭文提出的治理皇后區洪澇災害法案，由總統拜登簽署成法。該立法作為「國防授權法」(H.R.7776)的一部分，授權陸軍工程兵團與紐約市合作，撥款近1.2億元升級皇后區的環境基礎設施，幫助改善供水和處理廢水的基礎設施、暴雨時的雨水處理以及下水道溢流。

皇后區近年災情頻傳，艾妲(Ida)颶風過後一年，2022年9月，法拉盛、中村、木邊、艾姆赫斯特、森林小丘等地又再次淪為澤國，災民感嘆「以為是百年難遇，結果是一年一次」。除呼籲儘早使用1.2億元聯邦撥款外，孟昭文還建議紐約市府考慮回購災區房，幫助災民搬遷並解決住房安全問題。