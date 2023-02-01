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父親與音樂 打開凱茲從政從法大門

記者鄭怡嫣／紐約報導
凱茲認為「不真正深入社區，不可能做好工作」，圖為她去年參與法拉盛春節遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
凱茲認為「不真正深入社區，不可能做好工作」，圖為她去年參與法拉盛春節遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)拜訪世界日報，討論社區重要議題。她並表示父親與音樂，可謂為她打開從政從法大門，讓她自小理解皇后區的多元，深耕各社區。

凱茲被問及保釋改革、審訊制度等爭議話題時，保持檢察官的專業，多謹慎回答，擔心一字疏漏招致風波。但當話題轉至父親，她則一改嚴肅表情，「我可以談他數個小時也不停歇」。

凱茲的父親大衛凱茲(David Katz)，是皇后區交響樂團(Queens Symphony Orchestra)的創辦人，獨自將凱茲及其他三位子女扶養長大。凱茲繼承衣缽，能唱也能吹奏小號、單簧管、彈奏鋼琴，只有弦樂未有涉獵，「音樂是共通的語言」。

凱茲回憶，孩提時，她跟隨父親拜訪許多學校，物色獨奏好手，「最有才華的學生都來自其他國家」，父親當時由衷的感慨，也讓她從小接觸與熟悉多元文化，了解皇后區及各地社區的多樣性。

定居皇后區的她，剛賣掉70多年位於森林小丘的祖房，在三個街區之外與兩個孩子安居，「這對我來說是一項壯舉」。

相繼擔任州眾議員、市議員、皇后區區長、以及如今的皇后區檢察官，凱茲也重視社區，「不真正深入社區，沒有社區經驗，不可能做好工作」，任地區檢察官期間，她舉辦了逾600場社區活動，傾聽各諮詢委員會近800名皇后區居民代表的聲音。在對社區有重大影響的案件，法官最終宣判時，也常能見到她在法庭的身影。

皇后區 檢察官 眾議員

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