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皇后區檢察官凱茲訪世報 提議地鐵攻擊加重控罪

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區檢察官凱茲（左）拜訪世界日報，與社長張宗智等對社區治安議題交換看法。(記者鄭怡嫣／攝影)
皇后區檢察官凱茲（左）拜訪世界日報，與社長張宗智等對社區治安議題交換看法。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)1月31日拜訪世界日報，表示現今隨機犯罪頻發，人心惶惶，呼籲加強懲戒地鐵及公共交通案犯刑罰力度，將攻擊騷擾乘客升級為重罪。

世界日報紐約社社長張宗智、副總編輯魏碧洲，當日與凱茲、其辦公室首席公共信息官蘇比諾(Frank Sobrino)及社區協調員邊令晶座談，並提問公共治安、保釋法、刑事改革以及今年的區檢察官選舉等議題。

凱茲表示，與1990年代幫派犯罪橫行不同，現今隨機暴力及犯罪頻發，其中的不可預測性，更令人心惶惶。去年州長霍楚(Kathy Hochul)簽法，保護地鐵及其他公共交通工作人員安全，使攻擊或騷擾他們的罪犯，面臨更嚴重的刑事指控，如今她呼籲進一步保護公共交通乘客，加大懲戒力度，將針對乘客的輕罪攻擊指控(misdemeanor assault)，升級為D級暴力重罪(violent felony)，如此法官量刑也可由一年，升至二至七年徒刑。

針對華人社區爭議的保釋新法，凱茲表示，在保釋問題上，紐約州是全國唯一不允許法官衡量被告是否對社區具有「危險性」的州，在此前提，很難評估被告對社區是否造成安全威脅，從而實行完全的無現金保釋法。保釋法已數度修訂並收緊，例如在逮捕行竊慣犯三次後，便可根據法官的決定設保釋金，已有「撥亂反正」的跡象。

在今年的民主黨初選，競選連任的凱茲，將面對刑事法院法官、前紐約市警格拉索(George Grasso)的挑戰，她對格拉索不予置評，「我父親曾說，當你工作表現出色，人們就會注意到，在下一次，你就是最完美的人選」。

地鐵 檢察官 世界日報

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