州眾議員鄭永佳團隊 3華裔入列

左起：薩蘭托普洛斯、維樂培、庫格爾、鄭永佳、拉丁、朱雅婷、何政傑 。(鄭永佳辦公室提供)

第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)30宣布對辦公室人員的七項任命，涵蓋立法、選民服務、新聞溝通、工作協調等，其中有三人是華裔 。新任命的這些雇員將分別在他位於布碌崙的選區辦公室，與位於奧伯尼的立法辦公室任職。

鄭永佳團隊包括七位工作人員，其中三位華裔分別是新聞主管朱雅婷(Yiatin Chu)、社區聯絡主任何政傑(ChingKit Ho或Jack)、以及社區聯絡主任倪緒輝(Xuhui Ni或Sam)。另外四位是幕僚長拉丁(Soya Radin)、政府關係主任兼立法顧問庫格爾(Dmitriy Kugel)、社區關係主任維樂培(Vito LaBella)、薩蘭托普洛斯(George Sarantopoulos)。

朱雅婷是華裔移民，從1970年代以來就在紐約生活。她從布朗士科學高中畢業，之後獲得MBA學位。她共同創立並領導志願者教育 倡導組織PLACE NYC，以及面向亞裔 社區的政治團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)。她曾在生物技術、醫療和保健媒體行業擔任過高級營銷職務。

何政傑早期從事教育工作。他從2007年進入媒體行業，為亞裔社區主持15年的廣播節目與五年的電視節目。過去幾年，他在一家服務社區的非營利機構工作。

倪緒輝是在中國完成大學的第一代移民，現在是布碌崙南部的小企業主。他共同創立紐約市居民聯盟(NYCRA/NYRA)與亞潮聯盟，致力於服務社區，實現安全、教育、與平等。