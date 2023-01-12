牽累黨譽 紐約州共和黨要桑托斯辭職

新科共和黨籍聯邦眾議員桑托斯學經歷等造假，紐約州共和黨指桑托斯應考慮請辭。(美聯社)

紐約州共和黨 主席蘭沃斯(Nick Langworthy)、長島納蘇郡共和黨代表與同黨派的國會眾議員 於11日發聲，要求在爭議中宣誓就職的紐約州第三選區國眾議員桑托斯(George Santos)立即辭職，指他欺騙民眾，讓選民對整個共和黨失去信任。

納蘇郡共和黨委員會主席開羅(Joseph G. Cairo Jr.)表示，桑托斯的選舉充滿「欺騙、謊言和捏造」，指他讓國會蒙羞，不認可他是當地的國會眾議員代表。

此前，開羅也說，納蘇郡共和黨委員會將退還與桑托斯相關的四個政治行動委員會(PAC)的共18萬5000元捐金，「桑托斯與納蘇郡共和黨的關係，已經結束。」

同為共和黨籍的第四選區國會眾議員德埃斯波西托(Anthony D'Esposito)表示，桑托斯不僅失信長島的選民，還欺騙了全美的民眾，「不會在國會與他溝通，也鼓勵其他國會眾議員拒絕接納他」。

根據報導，紐約聯邦東區檢察官辦公室、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室、納蘇郡與皇后區地方檢察官先後宣布，已對桑托斯的財政與背景展開調查。

紐約州共和黨人此次發聲，為桑托斯醜聞發酵後，迄今受到最嚴厲的譴責。監督組織競選法律中心(Campaign Legal Center)，日前也已向聯邦選舉委員會提交訴狀，控其競選資金使用不當，開銷造假。