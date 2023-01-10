桑托斯競選基金涉違法 監督組織提告

桑托斯競選基金涉嫌違法，遭監督組織提訴。(歐新社)

新科共和黨 籍紐約州 第三選區國會議員桑托斯(George Santos)，坦承血統、學歷、職業等都有造假後，又被監督組織提告，控其競選資金使用不當，開銷造假，長島 納蘇郡(Nassua County)的共和黨也於近日表示，將退還與他相關的18萬5000元政治獻金，「他與納蘇郡共和黨的關係已經終結」。

根據監督組織競選法律中心(Campaign Legal Center)9日提交聯邦選舉委員會的訴狀，桑托斯涉嫌隱瞞競選資金來源，並將這些資金用於差旅、奢華酒店、昂貴飲食，37筆開銷明細，均為199.99元，比聯邦選舉委員會的逐項200元開銷規定少一分錢，有偽造之嫌。例如去年10月13日，向南海灘W酒店支付的199.99元酒店住宿費，應為捏造，因為當地酒店的最低房間價格約700多元。而在包括百思買(Best Buy) 、目標百貨(Target)等的九家零售商店採買199.99元的「辦公用品」，也「根本不可能」。

訴狀還指，競選資金中的1萬3500元，被標註「員工公寓租金」，但事實上，這間位於長島蘇福克郡(Suffolk)郡杭廷頓(Huntington)的公寓是桑托斯本人的住所，為「公然違法」的行為。

競選法律中心還表示，桑托斯聲稱自己的公司Devolder，曾在2021年及2022年賺取數百萬元，然而，桑托斯從來沒有公開報告為公司支付超過5000元的任何客戶，這背後很可能是他在輸掉2020年的國會競選後，與其他人制定一項計畫，秘密地將非法資金注入2022年的競選活動，競選募集的70萬5000元，很可能來自被命令禁止捐款的企業或是外籍人士。

桑托斯已於日前在華府宣誓就職，然而，針對其誠信度的各種醜聞持續發酵，目前，聯邦、紐約州總檢察長辦公室以及皇后區、納蘇郡地方檢察官對他的個案展開調查。此外，長島納蘇郡共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)則表示，將退還與桑托斯相關的四個政治行動委員會(PAC)的共18萬5000元捐金，指桑托斯與納蘇郡共和黨的關係已經結束，不會邀請他參加活動，當他出現在籌款活動上，也將請他離開。