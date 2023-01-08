陳偉儀市議員競選活動 華人領袖站台

陳偉儀7日在戴克高地的星條旗民主黨俱樂部，宣布展開第43選區市議員的競選活動。(記者顏潔恩/攝影)

松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀，7日在布碌崙 (布魯克林)戴克高地的星條旗民主黨 俱樂部(Stars and Stripe Dem Club)舉行發布會，宣布啟動第43選區市議員的競選活動；當日多名華人領袖、支持者到場，指她資歷豐富、與社區聯繫密切，是最佳人選。

當日有不少民主黨議員為陳偉儀站台，包括前州眾議員白彼得(Peter Abbate)、州參議員的郭納德(Andrew Gounardes)，及剛上任的州參議員曲怡文；在眾多支持者中，曾與陳偉儀共事的「前老闆」也到場支持，為她拉票。

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山，在陳偉儀早年於中華公所教英文、中文學校教中文時便相識；于金山指，去年布碌崙南區選出首名華裔女性州參議員已創歷史，今年社區應趁勢頭正盛，「再從布碌崙選出第一名亞裔 市議員。」

貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)則說，很多時候議員在大眾關注下才會做事，「但陳偉儀不一樣，就算未獲得關注，也會在背後默默做對的事」；紀思庭說，陳偉儀能完成任務，且與社區有良好關係、懂得尊重社區。

陳偉儀積極拓展社區事業，除是松柏之家的行政總監，為弱勢、特殊家庭發聲外，也是市長辦公室亞裔事務顧問委員會、紐約大學朗格尼醫學中心家庭健康中心董事會成員；「我了解布碌崙南區家庭的需求，我們都想要質量好的生活、安全的社區和校園，並全力支持小商家」，她希望能獲選民支持，助她勝選完成上述共同目標。