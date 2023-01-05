首席法官任命 參議會進步派出招

首席法官提名人拉薩爾。(美聯社)

紐約州長霍楚此前提名 溫和派法官拉薩爾(Hector LaSalle)擔任州上訴法院首席法官，並有望為西語裔寫下歷史。但這一提名遭民主黨 進步派州議員強烈反對，不少州議員放話阻撓最終表決；州參議會在新一屆會期首日的4日便通過決議案，將司法委員會(Judiciary Committee)人數從15任增至19人，其中包括三名民主黨和一名共和黨 ，此舉可能讓在委員會內否決提名的可能性增加，避免進入全體投票。

目前的司法委員會包括八名民主黨參議員和四名共和黨參議員，還有七名委員將在未來幾日內提名；作為溫和派的拉薩爾，如果能進入全會投票，極有可能獲得溫和派民主黨及共和黨支持而通過提名；共和黨州參議員普朗波(Anthony Palumbo)表示，這是民主黨設好的圈套。

在司法委員會目前的15名委員中，六名共和黨和兩名民主黨委員已表態支持拉薩爾，但距離通過門檻還差兩票；進步派州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)此前已經明確表示反對提名拉薩爾，她4日確認自己將被提名進入司法委員會。

目前仍有一些民主黨參議員未表態，而共和黨則大部分表示將支持拉薩爾；州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，共和黨州參議員下周將組團討論這一提名，「我們對此保持開放，我認為在目前情況下對所有參議員來說是正確的一步。」