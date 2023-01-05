我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

民主黨未設阻 鄭永佳正式上任

記者胡聲橋／紐約報導
鄭永佳正式成為布碌崙第一位亞裔州眾議員。(讀者提供)
鄭永佳正式成為布碌崙第一位亞裔州眾議員。(讀者提供)

繼3日的共和黨宣誓典禮後，鄭永佳4日在州議會大廈正式宣誓就任布碌崙(布魯克林)第49區州眾議員。不過，民主黨仍以住址問題相威脅，不放棄取消其任職資格。據共和黨方面的消息，民主黨很有可能難以湊齊取消鄭永佳任職資格所需的表決票數，所以決定暫時放棄。

4日是州眾議會新會期的第一天。鄭永佳和其他州眾議員一道，在奧伯尼議會大廈宣誓就任州眾議員，鄭永佳是在印著自己名字的議席宣誓就職，正式成為布碌崙(布魯克林)第一位亞裔州眾議員。

州眾議會民主黨4日沒有提出取消鄭永佳任職資格的決議。據報導，州眾議會議長、民主黨籍的希士提(Carl Heastie)說，民主黨3日私下討論了有關鄭永佳住址問題的報告，幾乎所有民主黨議員都發言了。雖然會議沒有形成最終決議，但意見一致，對報告的結論感到不安，認為州憲法必須獲得尊重。不過希士提也說，鄭永佳確實以600多票的差距贏得選舉，這無法忽視，而且是一項難得的成績。民主黨將在近期數日商量出下一步驟，但希士提沒有提出最後期限。

州眾議會少數黨領袖，共和黨巴克萊(Will Barclay)說，參議會已經錯過挑戰鄭永佳任職資格的時機。如果在任職後將他免職，將開一個「可怕的先例」。布碌崙民眾在正式的選舉中選出鄭永佳，想讓他做代表，這一點非常明確。

鄭永佳的律師莫虎認為，民主黨之所以不採取行動，是因為民主黨3日經過一天的詳細討論後發現，州眾議會的101位民主黨州眾議員，難以湊齊投票取消鄭永佳任職資格所需的76票，所以決定暫時放棄在其地址問題上繼續發難。

亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)負責人朱雅婷說，由於亞裔社區對鄭永佳的大力支持，民主黨人有所忌憚，害怕取消鄭永佳的任職資格會引火燒身。鄭永佳的退伍軍人和少數族裔的身分，也使民主黨難下手。她認為，華裔社區為鄭永佳組織的多場示威，以及華裔選民給眾議會司法委員會的成員打電話陳情，看來都發揮了作用。

鄭永佳4日正式宣誓就職州眾議員。(讀者提供)
鄭永佳4日正式宣誓就職州眾議員。(讀者提供)

民主黨 眾議員 布碌崙

上一則

竊GE機密 華裔工程師判刑2年

下一則

李榮恩上任 領導亞裔立法小組

延伸閱讀

不必執著麥當勞 這些新開幕速食餐廳也可嘗鮮

不必執著麥當勞 這些新開幕速食餐廳也可嘗鮮
鄭永佳就職紐約州眾議員：準備好戰鬥

鄭永佳就職紐約州眾議員：準備好戰鬥
視病如親 百康仁德為92歲華嫗慶生

視病如親 百康仁德為92歲華嫗慶生
鄭永佳今就職 民主黨或再出牌

鄭永佳今就職 民主黨或再出牌
紐約客談／鄭永佳低調就職 華社尷尬慶祝

紐約客談／鄭永佳低調就職 華社尷尬慶祝

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首家米其林拉麵 紐約登波設分店

2022-12-28 11:54

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪