民主黨未設阻 鄭永佳正式上任

鄭永佳正式成為布碌崙第一位亞裔州眾議員。(讀者提供)

繼3日的共和黨宣誓典禮後，鄭永佳4日在州議會大廈正式宣誓就任布碌崙 (布魯克林)第49區州眾議員 。不過，民主黨 仍以住址問題相威脅，不放棄取消其任職資格。據共和黨方面的消息，民主黨很有可能難以湊齊取消鄭永佳任職資格所需的表決票數，所以決定暫時放棄。

4日是州眾議會新會期的第一天。鄭永佳和其他州眾議員一道，在奧伯尼議會大廈宣誓就任州眾議員，鄭永佳是在印著自己名字的議席宣誓就職，正式成為布碌崙(布魯克林)第一位亞裔州眾議員。

州眾議會民主黨4日沒有提出取消鄭永佳任職資格的決議。據報導，州眾議會議長、民主黨籍的希士提(Carl Heastie)說，民主黨3日私下討論了有關鄭永佳住址問題的報告，幾乎所有民主黨議員都發言了。雖然會議沒有形成最終決議，但意見一致，對報告的結論感到不安，認為州憲法必須獲得尊重。不過希士提也說，鄭永佳確實以600多票的差距贏得選舉，這無法忽視，而且是一項難得的成績。民主黨將在近期數日商量出下一步驟，但希士提沒有提出最後期限。

州眾議會少數黨領袖，共和黨巴克萊(Will Barclay)說，參議會已經錯過挑戰鄭永佳任職資格的時機。如果在任職後將他免職，將開一個「可怕的先例」。布碌崙民眾在正式的選舉中選出鄭永佳，想讓他做代表，這一點非常明確。

鄭永佳的律師莫虎認為，民主黨之所以不採取行動，是因為民主黨3日經過一天的詳細討論後發現，州眾議會的101位民主黨州眾議員，難以湊齊投票取消鄭永佳任職資格所需的76票，所以決定暫時放棄在其地址問題上繼續發難。