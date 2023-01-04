紐約客談／轉回溫和派政策 霍楚難擺平州議會

霍楚 在此次就職演說中，將改善治安作為首要解決的問題；這個方向沒有問題，不僅的確是民眾最關心的問題，而且也是在州長競選期間共和黨對手李修頓對她攻擊最猛烈的議題，當時霍楚在治安問題上的含糊其辭，讓她差點輸掉選舉；霍楚就任後作出回應，於情於理都是正確的。

然而，要改善治安，收緊保釋制度就是一個繞不開的話題，這卻也是州府和州議會最大的分歧點；原本就是溫和派的霍楚在上任伊始，為了更好地與更加左傾的州議會合作，霍楚或多或少地展現出進步派的一面；但面對民怨沸騰，自己又差點輸掉選舉，霍楚明白必須回到溫和派的道路上。

只是，這屆州議會沒什麼改變，依然是左派主導，霍楚縱然有市長亞當斯的支持，她是否有能力擺平州議會，目前看來不樂觀；此前有消息指，霍楚本有機會以州議員漲薪法案為籌碼，要求州議會同意收緊保釋改革，但她沒有這麼做，而是單方面同意了漲薪計畫，自己卻什麼好處也沒有得到。

誠然，霍楚或許是對州議會抱有正面期待，認為自己已經展現出善意，對方也應該投桃報李；但是在鬥爭激烈的政壇，這種「好人」作風或許只讓人覺得她是幼稚的，好人永遠無法成為偉大的政治家。

要在政壇立足，最重要的是要有團結基本盤、分化對方的手段；這一點，霍楚應該向他的前任葛謨 學習，葛謨當然不是霍楚式的老好人，但他成功通過鼓勵成立獨立民主黨 團(IDC)來分化民主黨的勢力，增加自己的籌碼，杜絕了民主黨左翼對州府施政的干擾。那麼，霍楚的籌碼又在哪裡？

（紐約客談，每周二至周六見報）