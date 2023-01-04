我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

紐約客談／轉回溫和派政策 霍楚難擺平州議會

紐約客談

霍楚在此次就職演說中，將改善治安作為首要解決的問題；這個方向沒有問題，不僅的確是民眾最關心的問題，而且也是在州長競選期間共和黨對手李修頓對她攻擊最猛烈的議題，當時霍楚在治安問題上的含糊其辭，讓她差點輸掉選舉；霍楚就任後作出回應，於情於理都是正確的。

然而，要改善治安，收緊保釋制度就是一個繞不開的話題，這卻也是州府和州議會最大的分歧點；原本就是溫和派的霍楚在上任伊始，為了更好地與更加左傾的州議會合作，霍楚或多或少地展現出進步派的一面；但面對民怨沸騰，自己又差點輸掉選舉，霍楚明白必須回到溫和派的道路上。

只是，這屆州議會沒什麼改變，依然是左派主導，霍楚縱然有市長亞當斯的支持，她是否有能力擺平州議會，目前看來不樂觀；此前有消息指，霍楚本有機會以州議員漲薪法案為籌碼，要求州議會同意收緊保釋改革，但她沒有這麼做，而是單方面同意了漲薪計畫，自己卻什麼好處也沒有得到。

誠然，霍楚或許是對州議會抱有正面期待，認為自己已經展現出善意，對方也應該投桃報李；但是在鬥爭激烈的政壇，這種「好人」作風或許只讓人覺得她是幼稚的，好人永遠無法成為偉大的政治家。

要在政壇立足，最重要的是要有團結基本盤、分化對方的手段；這一點，霍楚應該向他的前任葛謨學習，葛謨當然不是霍楚式的老好人，但他成功通過鼓勵成立獨立民主黨團(IDC)來分化民主黨的勢力，增加自己的籌碼，杜絕了民主黨左翼對州府施政的干擾。那麼，霍楚的籌碼又在哪裡？

（紐約客談，每周二至周六見報）

霍楚 民主黨 葛謨

上一則

布碌崙地鐵槍手認罪 或逃終身監禁

下一則

美國長樂菊潭同鄉會第11屆選舉 王玉武接任主席

延伸閱讀

紐約客談／鄭永佳低調就職 華社尷尬慶祝

紐約客談／鄭永佳低調就職 華社尷尬慶祝
紐約州首位民選女州長霍楚就職 矢言改善治安、拚經濟

紐約州首位民選女州長霍楚就職 矢言改善治安、拚經濟
合法大麻首開賣 百種商品引熱購

合法大麻首開賣 百種商品引熱購
疫情期間 曼哈頓2400百萬富翁出走

疫情期間 曼哈頓2400百萬富翁出走
上訴法院首席法官 霍楚提名溫和派遭反彈

上訴法院首席法官 霍楚提名溫和派遭反彈

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41
案件現場。(記者許君達╱攝影)

法拉盛男駕車撞妻 車翻重傷

2022-12-27 15:38
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首家米其林拉麵 紐約登波設分店

2022-12-28 11:54
韓團BTS成員J-Hope在時報廣場跨年活動熱唱，上萬觀眾冒雨歡呼。（記者張心／攝影）

紐約時報廣場跨年 BTS現場熱唱 觀眾冒雨提前10小時排隊

2022-12-31 19:35

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成