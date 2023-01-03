我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

紐約客談／鄭永佳低調就職 華社尷尬慶祝

紐約客談

布碌崙(布魯克林)選出首位華裔州參議員曲怡文和州眾議員鄭永佳，眼看新年一到，新科議員的就職儀式即將舉行，華社居民本應興高采烈地共同前往州府奧伯尼祝賀。但現在，有人選擇低調，也有人還在為自己的命運拚搏。究其原因，兩黨之爭難逃其咎。

按照共和黨人的安排，鄭永佳等13名新科州眾議員3日在奧伯尼宣誓就職。不過，根據信件，州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)給共和黨眾議員發就職儀式通知的日期是12月12日，也就是說，在有關鄭永佳居住問題的聽證會(21日)之前，共和黨人已經設計好方案，準備一開年就強行讓鄭永佳就職。

民主黨方面講，雖然就鄭永佳的住址問題舉行了聽證會，但讓黨派色彩濃厚的眾議會充當裁判，儘管這符合遊戲規則，似乎也有失公允。民主黨在普選之前沒有對鄭永佳的住址問題提出異議，但卻在普選落敗後拿這個問題大做文章，不知道這是否是民主黨一開始低估了鄭永佳，接著又拚命試圖挽回局面。州眾議會司法委員會若有調查結論，民主黨占多數的州眾議會不讓鄭永佳就職，似乎也不難預料。

兩黨勢同水火，寸步不讓，結果卻是讓誕生首位華裔州參議員和州眾議員的布碌崙華社區高興不起來，華社出了一名民主黨議員的同時，又出了一名共和黨議員，政治理念不合，或許是原因之一；另一原因是這次選舉風波讓還沒品嘗到民主選舉果實的華社，提早看到政治的不留情面和黑暗。不過，從積極的方面看，這也有助華社在參政議政方面變得更成熟，愈來愈老練。也是好事。

（紐約客談，每周二至周六見報）

民主黨 眾議員 共和黨

上一則

首席法官提名 霍楚遭指背棄盟友

下一則

早教啟蒙班 助增進親子關係

延伸閱讀

加薪29% 紐約州議員薪資14.2萬全美最高

加薪29% 紐約州議員薪資14.2萬全美最高
桑托斯造假 共和黨老將說話了：當然要請辭

桑托斯造假 共和黨老將說話了：當然要請辭
紐約州首位民選女州長霍楚就職 矢言改善治安、拚經濟

紐約州首位民選女州長霍楚就職 矢言改善治安、拚經濟
WSJ：2024民主黨逾半參議員要改選 難度高

WSJ：2024民主黨逾半參議員要改選 難度高
住址報告出爐 鄭永佳就職未定案

住址報告出爐 鄭永佳就職未定案

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41
案件現場。(記者許君達╱攝影)

法拉盛男駕車撞妻 車翻重傷

2022-12-27 15:38
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首家米其林拉麵 紐約登波設分店

2022-12-28 11:54
年底快遞業務繁忙，華人往中國寄送各類藥品及其他商品。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約泰諾、布洛芬寄中國 走奢侈品通道…最快春節收到

2022-12-27 13:12

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世