紐約客談／鄭永佳低調就職 華社尷尬慶祝

布碌崙(布魯克林)選出首位華裔州參議員曲怡文和州眾議員 鄭永佳，眼看新年一到，新科議員的就職儀式即將舉行，華社居民本應興高采烈地共同前往州府奧伯尼祝賀。但現在，有人選擇低調，也有人還在為自己的命運拚搏。究其原因，兩黨之爭難逃其咎。

按照共和黨 人的安排，鄭永佳等13名新科州眾議員3日在奧伯尼宣誓就職。不過，根據信件，州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)給共和黨眾議員發就職儀式通知的日期是12月12日，也就是說，在有關鄭永佳居住問題的聽證會(21日)之前，共和黨人已經設計好方案，準備一開年就強行讓鄭永佳就職。

從民主黨 方面講，雖然就鄭永佳的住址問題舉行了聽證會，但讓黨派色彩濃厚的眾議會充當裁判，儘管這符合遊戲規則，似乎也有失公允。民主黨在普選之前沒有對鄭永佳的住址問題提出異議，但卻在普選落敗後拿這個問題大做文章，不知道這是否是民主黨一開始低估了鄭永佳，接著又拚命試圖挽回局面。州眾議會司法委員會若有調查結論，民主黨占多數的州眾議會不讓鄭永佳就職，似乎也不難預料。

兩黨勢同水火，寸步不讓，結果卻是讓誕生首位華裔州參議員和州眾議員的布碌崙華社區高興不起來，華社出了一名民主黨議員的同時，又出了一名共和黨議員，政治理念不合，或許是原因之一；另一原因是這次選舉風波讓還沒品嘗到民主選舉果實的華社，提早看到政治的不留情面和黑暗。不過，從積極的方面看，這也有助華社在參政議政方面變得更成熟，愈來愈老練。也是好事。

（紐約客談，每周二至周六見報）