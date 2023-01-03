無視醜聞發酵 桑托斯今宣誓上任

桑托斯日前承認對學經歷說謊，稱自己的罪過是「美化」履歷。(歐新社)

履歷造假醜聞纏身的紐約州第三選區國會議員當選人桑托斯(George Santos)預計將於今日(3日)在華府宣誓就職。在他公開承認造假指控後，針對其誠信度的各種醜聞持續發酵，巴西 檢方也宣布，將重新調查他在巴西涉及的一樁舊案。共和黨 內資深人士甚至看不下去，籲其辭職。

桑托斯的前男友Pedro Vilarva近日向「紐約時報」爆料，稱其不誠實傾向可以追溯到十年前，「實際上，他從未工作過。」2014年，兩人開始約會後不久，桑托斯建議僅18歲的Vilarva與他同住，然後，兩人的絕大多數帳單就都由這位小男友負擔。第二年，桑托斯為男友送上一份「驚喜」——去夏威夷的機票，「結果我發現，根本不存在。」幾乎同時，Vilarva的手機也消失，他懷疑是桑托斯拿走賣掉了。Vilarva說，他在網上搜索桑托斯的名字時，發現他曾因涉嫌支票 詐騙而被巴西警方通緝。

巴西的檢察官2日對「紐約時報」表示，打算重啟對桑托斯的調查。該案發生在2008年，由於警方無法找到桑托斯，案件暫停。法庭紀錄顯示，桑托斯在里約熱內盧附近的一家服裝店用偷來的支票和一個假名字消費約700美元。2009年，他承認欺詐行為。他在社交媒體寫道，「我知道我搞砸了，但我想付錢。」

檢察官辦公室表示，隨著桑托斯的「行蹤被確定」，將向美國司法部提出申請，將正式的指控通知交予他。這是一個重要的司法步驟，在此之後，無論桑托斯在場與否，案件都可以繼續進行，直至對他進行缺席審判。如果被判有罪，最高可處五年監禁，外加罰款。

共和黨內對桑托斯的態度不一。眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)前任主席、擔任國會議員資歷長達25年的德州國會議員布萊迪(Kevin Brady)在受訪時表示，桑托斯應該考慮辭職。不過，眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)則拒絕對桑托斯及事件表態。