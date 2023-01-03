首席法官提名 霍楚遭指背棄盟友

州長霍楚提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)近日提名 的州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector D. LaSalle)，遭到包括州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)在內的13位民代反對，使這位溫和派法官能夠在1月順利過關成未知數。民主黨籍前州長帕特生(David Paterson)則指，進步派、勞工家庭黨及工會助霍楚勝選，但霍楚事後此重要提名，卻與這些人意見相背，屬「非受迫失誤(unforced error)」，但強調議會至少應舉行聽證。

根據紐約州法律規定，霍楚的提名不具有最終效力，須在提名30天內得到州參議會的同意。作為州參議會具有影響力的二號人物，吉納瑞斯日前直接表態，使拉薩爾岌岌可危。

吉納瑞斯表示，他將在1月的會議投反對票，因為拉薩爾只會延續紐約州的現狀，傷害法律體系的聲譽，做出不符合紐約州價值觀的裁決。

同時，包括民主黨州參議員布里斯波特(Jabari Brisport)、薩拉查(Julia Salazar)、梅瑞秋(Rachel May)、岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)等十多名進步派議員，也在近日公開表示將投反對票。

如果拉薩爾想要當選，需要在63個席位的州參議會中，獲得32票支持；目前狀況對他十分不利。這些進步派民代對拉薩爾多年來抵制工會、墮胎等議題深感擔憂。皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)在吉納瑞斯表態後，也公開表示將投反對票。