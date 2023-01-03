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首席法官提名 霍楚遭指背棄盟友

記者張心／紐約報導
州長霍楚提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(州長辦公室提供)
州長霍楚提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)近日提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector D. LaSalle)，遭到包括州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)在內的13位民代反對，使這位溫和派法官能夠在1月順利過關成未知數。民主黨籍前州長帕特生(David Paterson)則指，進步派、勞工家庭黨及工會助霍楚勝選，但霍楚事後此重要提名，卻與這些人意見相背，屬「非受迫失誤(unforced error)」，但強調議會至少應舉行聽證。

根據紐約州法律規定，霍楚的提名不具有最終效力，須在提名30天內得到州參議會的同意。作為州參議會具有影響力的二號人物，吉納瑞斯日前直接表態，使拉薩爾岌岌可危。

吉納瑞斯表示，他將在1月的會議投反對票，因為拉薩爾只會延續紐約州的現狀，傷害法律體系的聲譽，做出不符合紐約州價值觀的裁決。

同時，包括民主黨州參議員布里斯波特(Jabari Brisport)、薩拉查(Julia Salazar)、梅瑞秋(Rachel May)、岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)等十多名進步派議員，也在近日公開表示將投反對票。

如果拉薩爾想要當選，需要在63個席位的州參議會中，獲得32票支持；目前狀況對他十分不利。這些進步派民代對拉薩爾多年來抵制工會、墮胎等議題深感擔憂。皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)在吉納瑞斯表態後，也公開表示將投反對票。

州長辦公室尚未對此評論。政界一般認為霍楚想按計畫提名首位西語裔法官出任此職，改變州府高層西語裔偏少的現況，將需要爭取共和黨議員支持。但西語裔議員如參議員拉莫斯也指，若為討好西語裔，拉薩爾並非最明智選擇。

紐約州長霍楚近日提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾遭到進步派民代反對。（州長辦公...
紐約州長霍楚近日提名的州上訴法院首席法官人選拉薩爾遭到進步派民代反對。（州長辦公室提供）
州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯公開表示將對拉薩爾投反對票。（取自吉納瑞斯推特）
州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯公開表示將對拉薩爾投反對票。（取自吉納瑞斯推特）
拉薩爾。(紐約州律師協會)
拉薩爾。(紐約州律師協會)

提名 霍楚 紐約州

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