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紐約客談／撒謊還不反省 桑托斯能代表選民？

紐約客談

長島共和黨籍國會眾議員當選人桑托斯(George Santos)，近日遭媒體接連報導參選履歷涉嫌造假。之後他終於出面道歉，但仍大玩文字遊戲。讓人懷疑，如此謊話連篇、不知反省之人，真能在國會代表選民？還是羞辱了選民、居民？

桑托斯雖然道歉。但只為過度修飾履歷道歉，不確定他是否真有悔意。他說自己不是罪犯，履歷只是想強調做過許多事。他一方面說不想找藉口，但又指被媒體扭曲解釋，並不是他的過錯，也不會因此失去就任資格。因為他競選時談的是選民關心的事，包含犯罪、通膨、教育等，而不是自己的履歷；選民因政見投票給他，而不是履歷。

桑托斯說曾任職花旗及高盛集團，但兩公司均表示查無此人。他承認未曾直接為花旗、高盛工作，但只是選錯用詞，不是工作，而是有業務往來。至於學歷，他曾稱獲得市大勃魯克學院的學位，但之後改口，稱未曾從任何大學畢業，並為過度修飾學歷感到羞愧。

他承認自己是天主教徒，但祖母曾對他說過從猶太人難民轉信天主教的故事。他辯解從未自稱猶太裔，而是從家人處得知自己有猶太背景。

本次他公開以同性戀身分參選，但遭媒體指2020年首次參選前，曾與一女子有婚姻關係。他承認這段五年的婚姻，後來選擇離婚。他說人都會改變，現在是開心的已婚同性戀。

事實上，長島重要報紙Newsday，在桑托斯近年兩度競選期間，都曾對其背景提出質疑，最後均選擇背書其對手，並指桑托斯太極端，不適合代表長島及東北皇后區居民。現在民主黨呼籲他辭職、重選，就看共和黨如何接招。

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