我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

霍楚簽新法 選民10天前登記即可投票

記者張心／紐約報導
紐約州延長選民登記截止日，方便年輕選民參與投票。(記者張心／攝影)
紐約州延長選民登記截止日，方便年輕選民參與投票。(記者張心／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)23日簽法，允許選民登記截止日延長，從當前須距離選舉日25天就要完成登記，改為只要提前十天登記即可。

州長辦公室表示，新法案希望幫助紐約州選民在選舉前擁有更充裕的時間登記，以此鼓勵選民參與選舉投票；根據以往的法律規定，選民登記表需要在距離選舉日至少25天時就得親自提交，或是提前至少25天就要從郵局寄出，使選舉委員會在距離選舉日起碼20天時收到，才算成功登記為選民。

新的法案縮短了這個流程，允許選民只要在距離選舉日至少十天時親自登記，或是在選舉日前15天郵寄，使選舉委員會在距離選舉日至少十天時收到登記表，就算順利完成選舉投票登記流程。

「過去很長一段時間，選民們為參與民主活動，不得不通過各種不必要的障礙」；霍楚表示，「透過消除這些阻礙，讓更多選民參與投票，幫助他們方便、快速完成選民登記，並行使投票權。」

該法案在州參議會的推動者、代表曼哈頓華埠和下東城等社區的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，考慮到紐約的民眾通常都比較忙碌，相較於各種優先級的事項，選舉登記通常要到選舉日前才會想起來；所以若是按照以往提前近一個月就要登記，會把很多年輕的新選民們排除在外，「新法案使紐約人更容易行使自己的選舉權，未來我們還要採取更多重要的舉措，把選舉變得更加親民和便利。」

該法案在州眾議會的提案者、州眾議員卡洛(Robert Carroll)也認為，新法將幫助紐約州成為全美典範，為選民提供公平、透明、管理規範的選舉流程。

投票 紐約州 選民登記

上一則

「與英雄購物」警消送禮低收家庭子女

下一則

台灣會館老人中心慶聖誕 歌舞伴美食

延伸閱讀

對台軍事融資將到位 拜登簽國防授權法、國會通過撥款

對台軍事融資將到位 拜登簽國防授權法、國會通過撥款
每年公布總統稅表 眾院通過 「5共和黨人」倒戈

每年公布總統稅表 眾院通過 「5共和黨人」倒戈
洛杉磯市豪宅銷售稅法案 被訴違反州憲無效

洛杉磯市豪宅銷售稅法案 被訴違反州憲無效
州議員加薪過關 領先全美同僚

州議員加薪過關 領先全美同僚
1.7兆開支法案 參院搶過關 舒默：最重要撥款計畫

1.7兆開支法案 參院搶過關 舒默：最重要撥款計畫

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04
郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
住在法拉盛37大道一名林姓華女疑似吸食毒品過量，日前在公寓內暴斃。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛鬧區華女疑吸毒過量亡 公寓樓道飄異味

2022-12-18 11:16

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲