霍楚簽新法 選民10天前登記即可投票

紐約州延長選民登記截止日，方便年輕選民參與投票。(記者張心／攝影)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)23日簽法，允許選民登記 截止日延長，從當前須距離選舉日25天就要完成登記，改為只要提前十天登記即可。

州長辦公室表示，新法案希望幫助紐約州選民在選舉前擁有更充裕的時間登記，以此鼓勵選民參與選舉投票 ；根據以往的法律規定，選民登記表需要在距離選舉日至少25天時就得親自提交，或是提前至少25天就要從郵局寄出，使選舉委員會在距離選舉日起碼20天時收到，才算成功登記為選民。

新的法案縮短了這個流程，允許選民只要在距離選舉日至少十天時親自登記，或是在選舉日前15天郵寄，使選舉委員會在距離選舉日至少十天時收到登記表，就算順利完成選舉投票登記流程。

「過去很長一段時間，選民們為參與民主活動，不得不通過各種不必要的障礙」；霍楚表示，「透過消除這些阻礙，讓更多選民參與投票，幫助他們方便、快速完成選民登記，並行使投票權。」

該法案在州參議會的推動者、代表曼哈頓華埠和下東城等社區的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，考慮到紐約的民眾通常都比較忙碌，相較於各種優先級的事項，選舉登記通常要到選舉日前才會想起來；所以若是按照以往提前近一個月就要登記，會把很多年輕的新選民們排除在外，「新法案使紐約人更容易行使自己的選舉權，未來我們還要採取更多重要的舉措，把選舉變得更加親民和便利。」

該法案在州眾議會的提案者、州眾議員卡洛(Robert Carroll)也認為，新法將幫助紐約州成為全美典範，為選民提供公平、透明、管理規範的選舉流程。