支持者挺鄭永佳 轟民主黨「吃相難看」

共和黨籍布碌崙第49選區州眾議員當選人鄭永佳，日前因居住地風波，到州府出席公聽會。(記者顏潔恩／攝影)

共和黨籍布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員 當選人鄭永佳(Lester Chang)，日前針對參選地址爭議前往奧伯尼出席公聽會，上百名華人 支持者力挺；聽證會結束後仍未有重要進展，支持者為其打抱不平，痛批民主黨 人「吃相難看、故意刁難鄭永佳。」

參與公聽會的亞潮聯盟(AWA)共同創辦人凌飛23日指出，紐約歷史上曾有議員因犯罪而被剝奪資格，但沒有被定罪的情況下僅有一次；當時社會擔憂多數黨若能輕易驅逐少數黨成員，將會開出不良先例，威脅到民主體制，凌飛說，當時選民在後來舉行的特別選舉中，助議員再度重新當選。

凌飛表示，百年後的現在，這樣的做法也不能被人認同，「更何況鄭永佳並沒有做錯事」；他說，鄭永佳不僅沒被定罪，民主黨人也不是在選舉前對他的居住地址提出質疑，「在長達半年多的競選過程中都未發起挑戰，反而在其當之無愧勝選後，民主黨人才跳出來反對；凌飛說：「這種行為只能說明他們輸不起、拒絕承認選舉結果。」

據他觀察，選舉法律師施萊因(Stanley Schlein)做了充分準備，盡可能搜集所有對鄭永佳不利的證據，「恐怕一部分是華人捐助給現任第49選區州眾議員白彼得(Peter Abbate)的競選資金，都被用在這件事上了。」

但支持者還是對鄭永佳明年就任有信心，畢竟其有證人證據輔助，比對方僅有的書面材料來得更有分量；只是替他打抱不平，「明明是實至名歸的勝選，卻要被民主黨人詬病，用放大鏡來檢視故意刁難。」

8大道選民林羽盛表示，這波操作讓選民對民主黨沒了好感，「就算最後得逞也不會得民心，希望民主黨人能夠早日願賭服輸，讓這場風波趕緊平息」。