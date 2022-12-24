我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

支持者挺鄭永佳 轟民主黨「吃相難看」

記者顏潔恩／紐約報導
共和黨籍布碌崙第49選區州眾議員當選人鄭永佳，日前因居住地風波，到州府出席公聽會。(記者顏潔恩／攝影)
共和黨籍布碌崙第49選區州眾議員當選人鄭永佳，日前因居住地風波，到州府出席公聽會。(記者顏潔恩／攝影)

共和黨籍布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員當選人鄭永佳(Lester Chang)，日前針對參選地址爭議前往奧伯尼出席公聽會，上百名華人支持者力挺；聽證會結束後仍未有重要進展，支持者為其打抱不平，痛批民主黨人「吃相難看、故意刁難鄭永佳。」

參與公聽會的亞潮聯盟(AWA)共同創辦人凌飛23日指出，紐約歷史上曾有議員因犯罪而被剝奪資格，但沒有被定罪的情況下僅有一次；當時社會擔憂多數黨若能輕易驅逐少數黨成員，將會開出不良先例，威脅到民主體制，凌飛說，當時選民在後來舉行的特別選舉中，助議員再度重新當選。

凌飛表示，百年後的現在，這樣的做法也不能被人認同，「更何況鄭永佳並沒有做錯事」；他說，鄭永佳不僅沒被定罪，民主黨人也不是在選舉前對他的居住地址提出質疑，「在長達半年多的競選過程中都未發起挑戰，反而在其當之無愧勝選後，民主黨人才跳出來反對；凌飛說：「這種行為只能說明他們輸不起、拒絕承認選舉結果。」

據他觀察，選舉法律師施萊因(Stanley Schlein)做了充分準備，盡可能搜集所有對鄭永佳不利的證據，「恐怕一部分是華人捐助給現任第49選區州眾議員白彼得(Peter Abbate)的競選資金，都被用在這件事上了。」

但支持者還是對鄭永佳明年就任有信心，畢竟其有證人證據輔助，比對方僅有的書面材料來得更有分量；只是替他打抱不平，「明明是實至名歸的勝選，卻要被民主黨人詬病，用放大鏡來檢視故意刁難。」

8大道選民林羽盛表示，這波操作讓選民對民主黨沒了好感，「就算最後得逞也不會得民心，希望民主黨人能夠早日願賭服輸，讓這場風波趕緊平息」。

民主黨 眾議員 華人

上一則

紐約客談／學習退步怪疫情 公聽會變「甩鍋大會」

下一則

風雨雪夾襲 曼哈頓街頭陷壅堵

延伸閱讀

州議員加薪過關 領先全美同僚

州議員加薪過關 領先全美同僚
公聽會維權…鄭永佳：我是布碌崙人

公聽會維權…鄭永佳：我是布碌崙人
百華人出席挺鄭永佳 批議會官僚主義

百華人出席挺鄭永佳 批議會官僚主義
紐約客談／鄭永佳住址調查 交下屆議會？

紐約客談／鄭永佳住址調查 交下屆議會？
鄭永佳任職資格 州眾議會今聽證

鄭永佳任職資格 州眾議會今聽證

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04
郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
住在法拉盛37大道一名林姓華女疑似吸食毒品過量，日前在公寓內暴斃。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛鬧區華女疑吸毒過量亡 公寓樓道飄異味

2022-12-18 11:16

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲