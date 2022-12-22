亞當斯執政首年 自豪治安成就

亞當斯公布上任首年治安績效，圖為他日前宣布將時報廣場畫為禁槍區。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)自今年初上任至今將滿周年，21日與治安團隊發表相關數據，介紹上任首年對紐約市 公共安全達成的成就，包括槍擊和凶殺案有兩位數的下降，以及街頭和地鐵 重大犯罪活動減少等，稱對公共安全帶來「勝利」；不過，根據市警數據，截至本月18日，全市整體重大犯罪較去年同期上升23.5%。此外，多項民調也顯示民眾對治安不滿。

亞當斯稱上任以來在公共安全上取得「勝利」，但市警數據截至本月18日，全市整體重大犯罪較去年增加了23.5%。(記者顏嘉瑩／攝影)

根據市府21日公布數據，亞當斯執政首年，市警解決槍枝暴力的策略產生重大影響，因槍枝暴力被逮捕人數創27年新高，查獲幽靈槍430枝，比2021年同期增長73%，是紐約市史上最高數字；截至目前，槍擊事件減少17.5%，槍擊受害者減少16.5%。

亞當斯除致力減少地鐵內犯罪，也為3000多名在地鐵居住的遊民提供庇護所；亞當斯也與州長霍楚(Kathy Hochul)宣布在全市地鐵增加1200名巡邏警員；11月地鐵的犯罪減少12.8%，另有超過8600人因在地鐵違法被捕。

亞當斯公布上任首年治安績效，圖為紐約市日前將時報廣場畫為禁槍區。(美聯社)

市府與州府於8月開始實施超速相機全年無休，市府指已有成效，超速違規逐月下降；今年行人死亡數則下降7.5%，為紐約市有紀錄以來第三低，整體交通事故死亡數也比2021年下降7.6%。

亞當斯表示，上任一年來將治安視為首要施政目標，也讓紐約市一天比一天安全。市警數據顯示，自今年1月以來，紐約市槍擊案下降17%以上，凶殺案減少超過12%；不過市警數據也指出，截至本月18日，包括謀殺、強暴、搶劫、毆打、入室盜竊和重大盜竊等主要類別，整體犯罪率比去年增加23.5%。