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紐約客談／桑托斯被曝履歷造假 兩黨都難堪

紐約客談

期中選舉結束已一個月，但戰火未熄。紐約時報的一篇調查報導，將候任國會第三選區眾議員的共和黨人桑托斯(Geroge Santos)再拉上戰場。從學歷、任職經驗造假，到支票欺詐、住址存疑、未付房租遭提告，再到憑空捏造動物保護愛心團體，招招蛇打七吋，當事人的代表律師只能以「爆裂性攻擊」、「誹謗性的指控」虛晃一槍回應，卻未提出證據反駁。

一個幾乎快被扒光皮的候選人，難免使提名的共和黨面上無光；但另一方面，民主黨同樣尷尬。對候選人作「對手背景調查」(opposition research)是選舉的重要步驟，通過挖掘對手的履歷、學歷、稅表等，深度了解其背景，探詢他們是否言行一致，政見是否隨時間改變，或曾有不當的行為卻三緘其口。所謂知己知彼，百戰百勝，好的對手背調，足以在關鍵時刻予以對手致命一擊。

然而，民主黨國會選舉委員會等，卻並未在選舉期間，指出桑托斯的任何一項涉嫌造假之處。州黨主席傑克布斯(Jay Jacobs)也承認，黨內的對手背調，並不如紐時的全面完整。今年，當競選進入白熱化，民調顯示民主黨候選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)僅領先桑托斯1%，當時若爆出造假新聞，顯然是一招大棋，然而民主黨卻並未出手。在2020年，桑托斯曾對壘民主黨蘇奧齊(Tom Suozzi)爭同一席位，雖然蘇奧齊以兩位數得票差距擊敗桑托斯，顯然在當時，民主黨內也並未對桑托斯展開背調。

此次大選，民主黨在長島選區處於劣勢，黨內也頻遭各方攻訐，此番桑托斯一事，更迫使民主黨反思競選策略。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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