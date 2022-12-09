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紐約州勞工廳副廳長 孫雯接任

記者鄭怡嫣、和釗宇／紐約報導
孫雯。(本報檔案照)
孫雯。(本報檔案照)

紐約州選舉結束，州長霍楚(Kathy Hochul)連任，州府人事近日異動，州長副幕僚長孫雯，調任州勞工廳副廳長，負責戰略業務發展。前市議長社區主任劉林劍虹，任州長辦公室社區事務部主任。

孫雯畢業於哥倫比亞大學和也是該校教師學院碩士，曾為時任州眾議員孟昭文的幕僚長，2012年起在州府任職，從州長亞裔事務主任，一路至州府所屬帝國發展公司(Empire State Development)海外貿易經理、州多元化事務副主任、州金融服務監管廳(Department of Financial Services)副總監等職，是前州長葛謨(Andrew Cuomo)時期州府最高階的亞裔官員。霍楚繼任州長後，孫雯獲任命為副幕僚長。

38歲的孫雯五歲時和父母從中國移民來美，能講流利中文；她表示，在新移民家庭成長，深知華人及新移民家庭所面臨的困難和迫切所需的政府資源，也促成她推動州府提供更多中文服務，並將資源帶入華人社區。調任州勞工廳副廳長後，她將助力中小企業發展，幫助企業了解州府各機構的政策規定。

前華人策劃協會(CPC)董事長劉林劍虹，任州長辦公室社區事務部主任，負責社區參與及聯絡等工作。

劉林劍虹12歲隨家人移民來美後定居紐約，在曼哈頓華埠長大，耶魯大學畢業後，從事小企業貸款工作14年，有十年管理數百萬元的慈善捐款。

作為資深民主黨員，她1995年獲選州眾議員第65選區D區女性黨代表，是首位當選該職的華裔，在前市議長張晟(Corey Johnson)任上擔任負責聯繫社區的社區部主任；她還是紐約州民主黨委員會委員，也是華埠聯合民主黨成員。

劉林劍虹去年於華埠參選市議員，不敵馬泰(Chris Marte)，隨後擔任紐約市選舉委員會曼哈頓區民主黨委員(Democratic Commissioner of Elections of New York County)。她最為華社所熟知的，是30多年來在華策會的服務；1987年她作為華策會義工，直至2005年首任董事局主席，2014年再任該職，2017年卸任；她在此前表示，希望更多亞裔在不同的政府部門工作，代表亞裔社區發聲。

劉林劍虹。(劉林劍虹提供)
劉林劍虹。(劉林劍虹提供)

移民家庭 亞裔 民主黨

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