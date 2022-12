紐約州勞工廳副廳長 孫雯接任

孫雯。(本報檔案照)

紐約州選舉結束,州長霍楚(Kathy Hochul)連任,州府人事近日異動,州長副幕僚長孫雯,調任州勞工廳副廳長,負責戰略業務發展。前市議長社區主任劉林劍虹,任州長辦公室社區事務部主任。

孫雯畢業於哥倫比亞大學和也是該校教師學院碩士,曾為時任州眾議員孟昭文的幕僚長,2012年起在州府任職,從州長亞裔 事務主任,一路至州府所屬帝國發展公司(Empire State Development)海外貿易經理、州多元化事務副主任、州金融服務監管廳(Department of Financial Services)副總監等職,是前州長葛謨(Andrew Cuomo)時期州府最高階的亞裔官員。霍楚繼任州長後,孫雯獲任命為副幕僚長。

38歲的孫雯五歲時和父母從中國移民來美,能講流利中文;她表示,在新移民家庭 成長,深知華人及新移民家庭所面臨的困難和迫切所需的政府資源,也促成她推動州府提供更多中文服務,並將資源帶入華人社區。調任州勞工廳副廳長後,她將助力中小企業發展,幫助企業了解州府各機構的政策規定。

前華人策劃協會(CPC)董事長劉林劍虹,任州長辦公室社區事務部主任,負責社區參與及聯絡等工作。

劉林劍虹12歲隨家人移民來美後定居紐約,在曼哈頓華埠長大,耶魯大學畢業後,從事小企業貸款工作14年,有十年管理數百萬元的慈善捐款。

作為資深民主黨 員,她1995年獲選州眾議員第65選區D區女性黨代表,是首位當選該職的華裔,在前市議長張晟(Corey Johnson)任上擔任負責聯繫社區的社區部主任;她還是紐約州民主黨委員會委員,也是華埠聯合民主黨成員。