多元實習&讀懂選票 黃敏儀兩提案過關

法拉盛 市議員黃敏儀的兩項提案，7日在市議會過關，一項提案旨在規範化市府機構的大學生實習項目，促進實習生的多樣化，另一項提案要求改善排序複選制選票(Ranked Choice Voting)的設計，使任何背景的選民都容易讀懂選票。

由市政府行政事務局(DCAS)負責的「大學生市府機構實習項目」(Public Service Corps)，為大學生提供帶薪的實習機會及學術項目，此次黃敏儀提出並在市議會通過的698-A法案，旨在將該項目規範化，要求市政府行政事務局招收更多元背景的學生，並每年就招收學生的數字、族裔比率、實習的市府機構等提供年度報告。

黃敏儀表示，紐約市 應盡全力，確保招收最優秀與聰明的學生，給他們在不同的市府機關工作的機會，法案監督市府的處理流程以及實習項目的效力，確保公平，學生也有多樣化的背景。

另一條黃敏儀提出的696號法案，則將修改排序複選制選票的設計與部分內容，使得選票對於新移民、教育 水平較低、英語語言能力有限，以及視力障礙者都便於閱讀。新選票預計將在明年6月紐約市初選時啟用。