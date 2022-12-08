紐約州眾議會19日公聽 鄭永佳尚未決定出席

圖為鄭永佳(發言者)近期參與示威，強調共和黨願為小房東爭取公平。(記者和釗宇／攝影)

共和黨華裔 鄭永佳(Lester Chang)雖在布碌崙 (布魯克林)第49區州眾議員 選舉中戰勝白彼得(Peter Abbate)，但深陷住址風波，是否會順利上任還沒有著落；州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)日前已發函，通知他19日將就此事舉行公聽會，此前公開力挺的亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)表示，將號召支持者前往表態。

鄭永佳在此次普選以48.6%對47.7%的得票率，戰勝已經在該選區任職30多年的民主黨人白彼得，獲得7424張選票；針對住址風波，鄭永佳先前出席活動中無正面回應，僅表示交由律師團隊處理，問題會迎刃而解。

亞潮聯盟日前示威力挺鄭永佳的競選資格。(記者顏潔恩／攝影)

事情延燒至今，司法委員會將舉辦公聽會，讓鄭永佳有機會針對這些質疑作出回應，但目前他尚未回覆是否將出席。

亞潮聯盟選舉前背書鄭永佳，負責人朱雅婷曾在接受媒體採訪時指出，鄭永佳向其保證是布碌崙居民，該聯盟確實也從未向他索取任何證明；但不管怎樣，已經過了追究此事的時機，投選結果就是選民選擇了他。

她提到，上次紐約市出現取消議員資格的爭議發生於1920年，不料100年後還要再次上演，「可惜的是這次是發生在華裔身上」；亞潮聯盟創辦人凌飛則表示，將號召鄭永佳支持者，在聽證會向州議會傳達不滿，選民已通過選票說話，應尊重該結果。