黃敏儀提決議案,支持孟昭文農曆新年定為聯邦假日提案。圖為黃敏儀及孟昭文參加2022年的紐約法拉盛的農曆新年大遊行。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛市議員黃敏儀,7日在市議會提出一項新決議案,支持國會議員孟昭文 將農曆新年定為聯邦假日的提案,目前,孟昭文的提案已得到48名共同提案人及部分國會議員的支持。

黃敏儀表示,在紐約市 ,亞裔 占總人口的15%,將這一天定為聯邦假日,不僅可以使慶祝節日的民眾與親友們共度時光,也是在仇亞犯罪的背景下,對於亞裔社區重要性的認可,希望市議會支持孟昭文的提案。

美國目前有11個聯邦法定假日,孟昭文提出的這項名為「農曆新年」(Lunar New Year Act)的H.R.6525提案,要求將農曆新年定為新的聯邦法定假日,在今年1月在國會提出,目前正待監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Reform)投票,通過後則將移送眾院或參院。

2015年6月,時任市長白思豪(Bill de Blasio),將農曆新年指定為紐約市公校法定假期。