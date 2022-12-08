民主黨住址疑雲阻鄭永佳就任 華人憤怒

鄭永佳支持者，聚集在州眾議會曼哈頓辦公室前抗議。(記者張心／攝影)

剛宣布勝選布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員席位的的華裔鄭永佳(Lester Chang)，遭指不符合候選人住址要求，恐在明年1月被州眾議會阻止就任，引發華人 眾怒，指「民主黨 傷害華人感情」，數十民眾7日示威，要求公正處理，否則明年選舉恐將完全「翻紅」。

鄭永佳在上月選舉中代表共和黨 參選，以48.6%比47.49%的得票率戰勝民主黨候選人白彼得(Peter Abbate)，但之後遭對方以「不符合有關住址要求」質疑勝選資格。鄭永佳本周收到州議會信函，通知他於19日上午9時30分，在奧伯尼(Albany)參加州眾議會司法委員會舉行的聽證會，以便該議會在1月對他是否有資格就職進行表決。

「這是針對華人參政者、針對共和黨議員，非常不合理和不公正。」組織聲援鄭永佳活動的凌飛表示，布碌崙這麼多年終於選出一個華人，很不容易，現在民主黨想要通過系列操作把鄭永佳扯下台，「我們必須反對。」

鄭永佳支持者聚集在州眾議會曼哈頓辦公室前抗議。(記者張心／攝影)

當日數十名抗議者聚集在州眾議會曼哈頓辦公室前，高喊「鄭永佳獲勝」、「紐約醒醒吧」等口號；指如果白彼得認為鄭永佳無參選資格，為什麼不在選舉過程中提出來，而是敗選後才說？華社人士朱雅婷、黃永興、陳惠華等均表示不滿。

「政府對參選人的居住要求很模糊，很多民主黨人實際上也不住在他們的選區，為什麼單挑鄭永佳的問題？」打算參選州議員的非洲裔人士鮑威爾(Dion Powell)說，「亞裔正在被邊緣化和非洲裔類似的處境，可以預見的是，如果鄭永佳事件不能得到妥善處理，華裔會全投給共和黨。」

民主黨地區領袖于金山表示，共和黨在州眾議會席位稀少，多一個鄭永佳並不會有顛覆性局面，但他的當選對華人社區有極大的意義，如果民主黨不能妥善處理，勢必將傷害和華社的感情，給未來選舉中，華人選區的「翻紅」埋下隱患。