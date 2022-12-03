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獲市選舉局通知 鄭永佳勝選州眾議員

記者顏潔恩／紐約報導
鄭永佳(前排左五)2日在日落公園召開記者會，宣布獲市選舉局通知勝選。(記者顏潔恩／攝影)
鄭永佳(前排左五)2日在日落公園召開記者會，宣布獲市選舉局通知勝選。(記者顏潔恩／攝影)

在日前紐約州眾議員選舉中，得票數超過現任布碌崙(布魯克林)第49區州眾議員白彼得(Peter Abbate)的鄭永佳(Lester Chang)，2日在日落公園召開記者會，宣布獲市選舉局通知勝選，與各族裔支持者分享消息；面對不符合當選者住址要求的爭議，他透露已交由律師處理，詳細情況暫不說明，只是堅稱「會沒事的。」

鄭永佳表示，雖還未收到當局正式的書面通知，但前一日已接到官員的電話恭喜他勝選，他共獲7177張選票，多出對手500多張票；他向在場的華人、猶太人及義大利裔等50多名支持者表示，這樣的成績要感謝所有助選人不辭辛勞，替他登門拜訪選民拉票。

過去從軍20多年，他自稱不是光說不做的政客，已做好準備到州府發力，為選區民眾爭權；而針對不符合參選居住要求的爭議，鄭永佳拒絕過多回應，只提到已交由律師團隊去處理後續事宜，堅持問題肯定能得到解決，「沒事的，我會沒事的」(I am fine. I will be fine)。

不少華裔支持者認為這是民主黨人不願服輸而使出的手段，紐約同源會會長黃友興表示，每位參選人需收集足夠的簽名才能獲得資格，如果住址真有問題，白彼得之前大可說出來，何必現在敗選了才提出質疑；不僅有失風度，也不尊重投票給鄭永佳的7000多名選民。

美國紐約華人社區聯合會理事長黃啟旺則表示，市長亞當斯(Eric Adams)去年也被爆出一直居住在新澤西州，未影響上任，如果現在非要取消鄭永佳的資格，「那民主黨人豈不是玩弄雙重標準」；他說，鄭永佳當兵多年，沒固定地址也算正常，且從小確實就在布碌崙長大，不是外來人。

「如果民主黨繼續耍手段，只會適得其反」，他認為這會加劇布碌崙南區居民翻紅的速度，讓原本對民主黨有好印象的人都改觀。

民主黨 布碌崙 眾議員

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