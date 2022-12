獲市選舉局通知 鄭永佳勝選州眾議員

鄭永佳(前排左五)2日在日落公園召開記者會,宣布獲市選舉局通知勝選。(記者顏潔恩/攝影)

在日前紐約州眾議員 選舉中,得票數超過現任布碌崙 (布魯克林)第49區州眾議員白彼得(Peter Abbate)的鄭永佳(Lester Chang),2日在日落公園召開記者會,宣布獲市選舉局通知勝選,與各族裔支持者分享消息;面對不符合當選者住址要求的爭議,他透露已交由律師處理,詳細情況暫不說明,只是堅稱「會沒事的。」

鄭永佳表示,雖還未收到當局正式的書面通知,但前一日已接到官員的電話恭喜他勝選,他共獲7177張選票,多出對手500多張票;他向在場的華人、猶太人及義大利裔等50多名支持者表示,這樣的成績要感謝所有助選人不辭辛勞,替他登門拜訪選民拉票。

過去從軍20多年,他自稱不是光說不做的政客,已做好準備到州府發力,為選區民眾爭權;而針對不符合參選居住要求的爭議,鄭永佳拒絕過多回應,只提到已交由律師團隊去處理後續事宜,堅持問題肯定能得到解決,「沒事的,我會沒事的」(I am fine. I will be fine)。

不少華裔支持者認為這是民主黨 人不願服輸而使出的手段,紐約同源會會長黃友興表示,每位參選人需收集足夠的簽名才能獲得資格,如果住址真有問題,白彼得之前大可說出來,何必現在敗選了才提出質疑;不僅有失風度,也不尊重投票給鄭永佳的7000多名選民。

美國紐約華人社區聯合會理事長黃啟旺則表示,市長亞當斯(Eric Adams)去年也被爆出一直居住在新澤西州,未影響上任,如果現在非要取消鄭永佳的資格,「那民主黨人豈不是玩弄雙重標準」;他說,鄭永佳當兵多年,沒固定地址也算正常,且從小確實就在布碌崙長大,不是外來人。

「如果民主黨繼續耍手段,只會適得其反」,他認為這會加劇布碌崙南區居民翻紅的速度,讓原本對民主黨有好印象的人都改觀。