松柏之家行政總監陳偉儀 參選第43選區市議員

陳偉儀(左)宣布參選第43選區市議員。(記者顏潔恩／攝影)

松柏之家社區服務中心18日在布碌崙 (布魯克林)8大道舉辦秋冬感恩節宴會，超過200多名嘉賓、社區人士以及會員出席；服務中心行政總監陳偉儀也在活動上宣布參選第43選區市議員，表示亞裔 非營利組織常被忽視，希望通過參選能給亞裔、華人 社區帶來更多資源。

經重畫後，布碌崙第43市議會選區成為亞裔多數選區，包括日落公園東部、班森賀大部分地區和戴克高地部分地區，54%選民是亞裔。

服務中心負責人李宗保18日主持活動時表示，大部分的班森賀社區被畫在同一選區，靠的是社區的爭取，追求平等和代表性的目標仍繼續；他表示，陳偉儀不僅關注社區機構的福利，對整個社區的福祉也很上心。

陳偉儀說，新選區地圖出來後，至少有十名社區人士遊說她參選，但從政並非原先要走的路，最後她意識到若成為市議員，將能幫助更多人，相比州級公職服務更在地化，也常和社區組織打交道，這些任務對在貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室服務三年的她，相當熟悉。

「雖然這不是我的職業規畫，但也覺得是一種機會」，陳偉儀表示，先後在布碌崙華人策劃協會、松柏之家等非營利機構工作，為居民提供服務，但很少能跟政府部門直接溝通，且亞裔團體又常受到忽略，「過去要求其他議員募捐，但我相信若有亞裔議員，能更看到亞裔的需求、照顧社區。」