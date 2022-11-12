重返法拉盛 州參議員劉醇逸關注治安、教育
因選區重畫，州參議會唯一華人參議員劉醇逸明年將重返包括法拉盛等華人聚居地的第16選區，他日前指，此次競選中，他已聽見華社對治安與公校教育不滿，未來將確保著重處理相關問題，為選民發聲。
與州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)互換選區的劉醇逸10日表示，他榮幸回到自己生長29年的地區，至今記得五歲移民來美後，一家人在當地生活的場景，也見證法拉盛發展。
劉醇逸說，雖然目前他的辦公室在貝賽，但仍屬其選區，他有意更改地址，為附近求助長者提供便利，不過，因法拉盛租金過高等原因，尚不能立即執行，「我有計畫更改地點，但要考慮通行便捷等因素，法拉盛辦公室的租金可能是我現在辦公室的兩倍」。
對於此次期中選舉，劉醇逸低調在提前投票期間投票，也未特別舉辦競選活動，普選日全力幫助曲怡文在布碌崙(布魯克林)競選州參議員的席位；他對此指，「我們需要在州參議會有更多華人代表，我榮幸再次當選，雖然我們失去了部分民主黨同事，但仍是州參議會的多數席」。
劉醇逸表示，他在幫助曲怡文競選期間，已聽到華社對治安日益變差與公校取消擇優制(merit-based)不滿，尤其是法拉盛地區犯罪率激增的擔憂，看到部分華人轉投共和黨的現象；他指，華社的投票率較去年增加，無論投票給誰，都代表民主。
對於未來，劉醇逸指，他承諾明年嚴打犯罪並保證華人子弟回到公校，「我很清楚聽到訴求，我會確保著重處理華社的擔憂」；但對保釋金改革法案，他指，這個法案並非造成犯罪激增的直接原因，指遊民與心理健康問題更需被重視。
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