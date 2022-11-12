重返法拉盛 州參議員劉醇逸關注治安、教育

劉醇逸(左二)表示，他聽到華社對治安與教育的不滿，未來會著重處理相關問題；圖為劉醇逸與辦公室同事合影。(記者牟蘭／攝影)

因選區重畫，州參議會唯一華人 參議員劉醇逸明年將重返包括法拉盛 等華人聚居地的第16選區，他日前指，此次競選中，他已聽見華社對治安與公校教育不滿，未來將確保著重處理相關問題，為選民發聲。

與州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)互換選區的劉醇逸10日表示，他榮幸回到自己生長29年的地區，至今記得五歲移民來美後，一家人在當地生活的場景，也見證法拉盛發展。

劉醇逸說，雖然目前他的辦公室在貝賽，但仍屬其選區，他有意更改地址，為附近求助長者提供便利，不過，因法拉盛租金過高等原因，尚不能立即執行，「我有計畫更改地點，但要考慮通行便捷等因素，法拉盛辦公室的租金可能是我現在辦公室的兩倍」。

劉醇逸表示，他聽到華社對治安與教育的不滿，未來會著重處理相關問題。(記者牟蘭／攝影)

對於此次期中選舉，劉醇逸低調在提前投票 期間投票，也未特別舉辦競選活動，普選日全力幫助曲怡文在布碌崙(布魯克林)競選州參議員的席位；他對此指，「我們需要在州參議會有更多華人代表，我榮幸再次當選，雖然我們失去了部分民主黨同事，但仍是州參議會的多數席」。

劉醇逸表示，他在幫助曲怡文競選期間，已聽到華社對治安日益變差與公校取消擇優制(merit-based)不滿，尤其是法拉盛地區犯罪率激增的擔憂，看到部分華人轉投共和黨的現象；他指，華社的投票率較去年增加，無論投票給誰，都代表民主。

對於未來，劉醇逸指，他承諾明年嚴打犯罪並保證華人子弟回到公校，「我很清楚聽到訴求，我會確保著重處理華社的擔憂」；但對保釋金改革法案，他指，這個法案並非造成犯罪激增的直接原因，指遊民與心理健康問題更需被重視。