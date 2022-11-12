紐約共和黨成功逆襲 民主黨怪罪進步派

霍楚的勝利難掩民主黨在整體的頹勢，紐約州是本次中期選舉中共和黨表現最好的州，民主黨也丟掉多個國會議員席位、在州議會的席次也有所減少。（記者和釗宇／攝影）

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)成功抵禦共和黨 的「紅潮」、為民主黨 守住州長職位，也打破天花板，成為紐約州史上首位民選女州長，但勝利難掩民主黨整體頹勢，紐約州是本次期中選舉共和黨表現最好的州，民主黨丟掉多個國會議員席位、在州議會的席次也減少；州民主黨主席和市長亞當斯(Eric Adams)表示，民主黨優勢縮減主因為極左政策不得人心。

City and States報導，此前普遍預計共和黨將在本次中期選舉中掀起「紅潮」，但從選舉結果來看，共和黨表現並不如預期，但紐約州是個例外；不僅州長競選的得票差距創下近20年來新低，在霍楚輸給李修頓的選區，原本預計保住席位的民主黨候選人卻意外敗北；民主黨候選人在長島和哈德遜河谷地區表現最差，每個競爭激烈的國會議員選區都被共和黨拿下。

民主黨進步派顧問李維拉(Camille Rivera)表示，紐約州民主黨自私而不顧後果，現任州黨主席傑克布斯(Jay Jacobs)和敗選國會議員的馬羅尼(Sean Patrick Maloney)難辭其咎；傑克布斯則否認霍楚給其他人帶來的負面影響，也不承認在國會議員選戰的敗北，而是歸咎於進步派引起民怨，「紐約州民主黨確實表現不如預期，但加州也是一樣；這兩個州有什麼共同點？從政策上來說，我們是全美進步派最強大的兩個州。」

他說，進步派民主黨人讓整個黨的政策太過左傾，讓中間選民和溫和派民主黨人生厭；他認為，並不是霍楚導致一些選區表現失常，而是民主黨整體出現問題。

亞當斯也表示，民主黨在紐約州中期選舉表現不好是受進步派拖累；此前極左翼的勞工家庭黨指責亞當斯的溫和派姿態，應為選舉表現不佳負責，亞當斯則回應稱，「現在的情況是，如果所有民調都顯示民眾擔心犯罪問題，而且市長也在回應民眾的擔心，那選舉是誰的錯？肯定是那些對民眾擔憂充耳不聞的人。」