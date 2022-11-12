皇后區東部意外現「翻紅浪潮」民主黨敲警鐘

皇后區東部意外出現「翻紅浪潮」。（網路截圖）

紐約期中選舉落幕，據新聞網站Gothamist及The City分析紐約市選舉局數據，皇后區 東部意外出現「翻紅浪潮」，由之前多年的葛謨(Andrew Cuomo)陣地轉為支持共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)，其中多處為華人集居區。

分析顯示，皇后區東部大學點(College Point)、白石鎮(Whitestone)、貝賽(Bayside)、秋園(Kew Gardens)、洛克威(Rockaway)等區域，在本次期中選舉中出現「翻紅」趨勢，李修頓得票率超過民主黨 州長候選人霍楚(Kathy Hochul)。

根據統計，兩位州長候選人在法拉盛競爭膠著，所處的州眾議員 40和25選區，霍楚和李修頓相差僅在500票以內；從目前結果來看，李修頓以52%和51%的得票率超越霍楚。

值得注意的是，皇后區東部包括州眾議員25、26、27、40選區在內的社區，均為民主黨候選人勝出或領先，譬如州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、羅森塔爾(Daniel Rosenthal)、金兌錫(Ron Kim)。

而同樣包含上述皇后區東部的國會議員、州參議員職位，也由民主黨候選人獲取壓倒性優勢，獲勝者包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、史塔文斯(Toby Ann Stavisky)等。

分析表示，皇后區東部前州長葛謨於2018年選舉戰勝前共和黨莫利納羅(Marc Molinaro)。而此次期中選舉，李修頓獲得比莫利納羅多約20萬張選票，使民主黨進步派成員對黨內發出提醒，「一個支持川普、反對墮胎的候選人，竟然能贏得如此多的支持，為黨內敲響警鐘。」