法拉盛：去現場投票吃閉門羹 不在籍投票狀況多

孟昭文(左三)鼓勵亞裔選民積極投票；左四為黃敏儀。(記者牟蘭／攝影)

8日是普選日，華人聚居的皇后區 法拉盛選民熱情高漲，投票 人潮與今年6月初選的冷清場面相比，踴躍不少。眾多華裔民眾早上6時就等候投票，但有人因已申請不在籍投票(Absentee Ballot)，無法現場投票；民代呼籲選民向其辦公室或市選舉局反應，盼明年能順利投票。

林凱倫(左)向選民介紹自己的理念。(林凱倫提供)

法拉盛第20小學的投票站工作人員穆尼奧斯(Martha Munoz)表示，今年的普選投票人數較多，從早6時就有民眾在門口等候，不斷有選民前來投票。工作人員Jerry介紹，截至下午5時40分，該站共收到約200張選票，是6月初選的兩倍左右，其中以老人居多。今年因為選區重畫，很多人跑錯選區，還有一位96歲的老先生迷路，一個多小時才找到正確投票站。很多人發現走錯投票站後，就直接放棄投票。

法拉盛第20小學的投票站是第20選區最大的投票站之一，歷年吸引大量選民投票，今年有選民上午6時許就等待投票。(記者牟蘭／攝影)

工作人員指，當天最大的問題是不在籍投票，系統顯示部分選民已申請相關選票，無法現場投票，僅她一人期間就有15名選民有類似問題；一名不願具名的華裔指，不清楚是否有他人幫自己代為申請不在籍投票，但在現場被告知無法投票。

金兌錫(二排右三)8日在法拉盛與選民交談。(記者牟蘭／攝影)

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文 此次的對手是共和黨候選人施米契(Thomas Zmich，前譯茲米奇)，施米契是川普的支持者、「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人和主席。孟昭文感謝義工與工作人員的支持，讓她代表選區繼續發聲，她當天上午6時在貝賽投票站投票，造訪多個投票站拜票，她指，無論是否有對手，對手是否較弱，她都希望藉此契機鼓勵亞裔選民投票，「不光要贏，希望華人的投票率愈來愈高。」對於不在籍投票，孟昭文指，早前已為此向州府反應，呼籲更改這項規定，但尚未得到答覆；市議員黃敏儀表示，若選民出現類似的問題，可向市選舉局投訴，也可通過她的辦公室向當局反應相關問題，詳情請電(718)888-8747。

孟昭文(右)鼓勵亞裔選民積極投票。(記者牟蘭／攝影)

皇后區民事法官民主黨候選人林凱倫將與對手沙納漢(William D. Shanahan)、岡薩雷斯(Maria T. Gonzalez)與高根(Daniel Kogan)，角逐兩位法官；林凱倫表示，她與皇后區選民在普選日對話，高興看到亞裔選民外出投票，「選民們堅信他們需要一位公平、正直與傑出民事法官，我們競選活動獲得支持」。