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法拉盛：去現場投票吃閉門羹 不在籍投票狀況多

記者牟蘭、陳名朗／紐約報導
孟昭文(左三)鼓勵亞裔選民積極投票；左四為黃敏儀。(記者牟蘭／攝影)
孟昭文(左三)鼓勵亞裔選民積極投票；左四為黃敏儀。(記者牟蘭／攝影)

8日是普選日，華人聚居的皇后區法拉盛選民熱情高漲，投票人潮與今年6月初選的冷清場面相比，踴躍不少。眾多華裔民眾早上6時就等候投票，但有人因已申請不在籍投票(Absentee Ballot)，無法現場投票；民代呼籲選民向其辦公室或市選舉局反應，盼明年能順利投票。

林凱倫(左)向選民介紹自己的理念。(林凱倫提供)
林凱倫(左)向選民介紹自己的理念。(林凱倫提供)

法拉盛第20小學的投票站工作人員穆尼奧斯(Martha Munoz)表示，今年的普選投票人數較多，從早6時就有民眾在門口等候，不斷有選民前來投票。工作人員Jerry介紹，截至下午5時40分，該站共收到約200張選票，是6月初選的兩倍左右，其中以老人居多。今年因為選區重畫，很多人跑錯選區，還有一位96歲的老先生迷路，一個多小時才找到正確投票站。很多人發現走錯投票站後，就直接放棄投票。

法拉盛第20小學的投票站是第20選區最大的投票站之一，歷年吸引大量選民投票，今年...
法拉盛第20小學的投票站是第20選區最大的投票站之一，歷年吸引大量選民投票，今年有選民上午6時許就等待投票。(記者牟蘭／攝影)

工作人員指，當天最大的問題是不在籍投票，系統顯示部分選民已申請相關選票，無法現場投票，僅她一人期間就有15名選民有類似問題；一名不願具名的華裔指，不清楚是否有他人幫自己代為申請不在籍投票，但在現場被告知無法投票。

金兌錫(二排右三)8日在法拉盛與選民交談。(記者牟蘭／攝影)
金兌錫(二排右三)8日在法拉盛與選民交談。(記者牟蘭／攝影)

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次的對手是共和黨候選人施米契(Thomas Zmich，前譯茲米奇)，施米契是川普的支持者、「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人和主席。孟昭文感謝義工與工作人員的支持，讓她代表選區繼續發聲，她當天上午6時在貝賽投票站投票，造訪多個投票站拜票，她指，無論是否有對手，對手是否較弱，她都希望藉此契機鼓勵亞裔選民投票，「不光要贏，希望華人的投票率愈來愈高。」對於不在籍投票，孟昭文指，早前已為此向州府反應，呼籲更改這項規定，但尚未得到答覆；市議員黃敏儀表示，若選民出現類似的問題，可向市選舉局投訴，也可通過她的辦公室向當局反應相關問題，詳情請電(718)888-8747。

孟昭文(右)鼓勵亞裔選民積極投票。(記者牟蘭／攝影)
孟昭文(右)鼓勵亞裔選民積極投票。(記者牟蘭／攝影)

皇后區民事法官民主黨候選人林凱倫將與對手沙納漢(William D. Shanahan)、岡薩雷斯(Maria T. Gonzalez)與高根(Daniel Kogan)，角逐兩位法官；林凱倫表示，她與皇后區選民在普選日對話，高興看到亞裔選民外出投票，「選民們堅信他們需要一位公平、正直與傑出民事法官，我們競選活動獲得支持」。

投票 皇后區 孟昭文

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