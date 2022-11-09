布碌崙：揮別初選低迷 8大道、班森賀華人投票踴躍

選民在布碌崙賽斯露96初中投票站排隊投票。(記者胡聲橋／攝影)

8日投票 。布碌崙(布魯克林)華社多個投票站一改初選人氣低迷，從上午到傍晚，8大道和班森賀華人 聚居區的投票站都一直有選民投票，在上班前和下班後這兩個投票高峰，投票站尤其熱鬧。

位於班森賀的賽斯露96初中(I.S.096 Seth Low)是華裔 集中的投票站。截止下午1時，該投票站共收到381張選票；下午5時，共收到662張選票。工作人員介紹，所投選票中，大約有20%是亞裔。晚9時關閉前會收到更多選票。

布碌崙賽斯露96初中投票站工作人員為投票者講解。(記者胡聲橋／攝影)

該投票站負責人Albert Tong介紹，這次選舉，華人投票很積極。四年前的上一次期中選舉，他也在這個投票站工作。他覺得，這次的投票者明顯比上一次要多。就華裔而言，這四年間華裔的投票熱情呈逐漸上升的趨勢。

家住投票站附近的梁女士和父親一起來投票。梁女士說，昨天看到一段猶太人排長隊投票的錄像，她覺得華人也應該如此，要珍惜自己手中的選票。對於在社區建垃圾站，建遊民所這些社區關注的問題，華人就要靠手中的選票發聲。

孫先生和妻子30多年前移民美國。孫先生說，有投票權之後幾乎都會投票。他現在最關心的是安全和經濟問題。他對執政的民主黨的表現非常失望，所以，他把票都投給了共和黨。孫先生說，雖然不敢確定共和黨是否一定能處理好安全問題和經濟問題，但換人之後，或許會有改觀。