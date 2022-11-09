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紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

治安不靖 華社投票站 「李修頓」人氣高

記者張晨、張心、陳名朗、許君達／紐約報導
8日普選，許多華人一早排隊，等待用選票表達意見。(記者牟蘭／攝影)
8日普選，許多華人一早排隊，等待用選票表達意見。(記者牟蘭／攝影)

期中選舉紐約今年兩黨政見再度出現嚴重分歧，尤其是州長初選後隨雙方民調逼近，逐漸升溫，華裔選民也立場鮮明，背棄民主黨，轉投共和黨者決非少數，普選投票日，許多人吐露心聲。

法拉盛居民廉政表示，移民美國30年，這次是他第一次投票。主因這兩年治安亂象與高通膨令他忍無可忍，因此今年他下定決心註冊為選民並投票，希望選出心目中正確的領導人，為紐約帶來改變。

72歲的Halen Tan表示，地鐵暴力襲擊案讓他現在搭乘地鐵時感到非常害怕，也經常叮囑家人們等地鐵時要不要離鐵軌太近，「民主黨讓紐約治安愈來愈差」，她決定投給誓言整頓治安的共和黨李修頓。羅維宗當日投票表示，自己關心治安、小房東權益與教育等話題，雖為民主黨籍，但他投給共和黨的州長候選人，但其他的候選人，如國會眾議員等，他還是選擇民主黨候選人孟昭文支持連任。

與其忍受現狀 不如賭一把改變

華埠選民呂先生表示，出於對民主黨的不滿，將「怒火」轉化為對李修頓的支持，「在紐約生活這麼多年，忍夠了建制派如何把「公共服務」轉為「官僚服務」。他說去年的市級選舉，把票都投給了「反對建制派」的候選人，但沒想到上台後一律「變左派」，「這讓我非常憤怒，正是這樣激進的極左作風，使紐約變成現在治安不寧、經濟下滑、城市一團亂。」

下班後趕來投票的Stella Lee也將州長選票第一次投給共和黨，但對於未來李修頓真的上台，究竟對紐約州、甚至是華裔族群是福是禍，尚難以預估，「李修頓會不會變為紐約州的另一個川普(Donald Trump)？州議會是否有能力制衡他？」Stella Lee表示，霍楚(Kathy Hochul)去年上台後接手「疫情後爛攤子」，雖處理地兢兢業業，但成效甚微，不知是能力問題還是情況真的太嚴峻，「與其繼續忍受現狀，不如賭一把投給共和黨，看是不是會不一樣。」

華埠晚間前往票站的華裔選民以年輕世代為多。林先生不是新移民，平日在家更慣於說英語。在進入投票站之前，他與一同前來投票的妻子激烈探討著到底應該投給誰。他說，不是只看黨或者看人的選民，每次投票，他都關注候選人的政見，結合自己的生活狀況與訴求，再決定投給誰。而今年投票的主要關切，他連說了幾遍：治安。「誰能讓紐約安全起來，我就選誰。」

不認為傳統藍州 投票就無用

曼哈頓中城投票站也有不少華裔趁上班前投票；選民表示，亞裔近幾年投票熱情高漲，不再因為紐約是傳統「藍州」而認為投票「無用」，特別是疫情後出現仇恨犯罪、治安下降、以及通貨膨脹而帶來的經濟擔憂甚為明顯，「每一張選票都非常重要」。

今年的選情比以往相比甚為激烈，幾乎所有人都提到與治安和經濟相關的議題；在一家社區醫療機構工作的陳凱琳表示，為那些沒有保險或依靠醫療補助的人服務，疫後的經濟下行對這些人影響嚴重，她也縮減開支，並決定把選票投給共和黨。

但在銀行工作的龐軒表示，通貨膨脹是一個較廣義的影響，給所有人都帶來了經濟壓力，不過就投票而言，這點並不一定會壓倒他對其他政策的擔憂，比如治安。

他說，加入美國籍沒有幾年，疫情前並未意識到投票的重要性，直到川普政府換屆以及疫情衝擊才讓他真正有機會看到，民眾票選出的政治決策者對每個人公民形成的影響反射；「這代表了集體利益，也是個人利益的體現。」

許多亞裔長者甚至一部分新移民逐漸向右翼靠攏，特別是在槍枝和公共秩序的議題上；但出生在這裡的年輕一代依舊是堅定的「民主黨擁護者」。在下東城出生長大的伍凱表示，意識形態很難因為個別社會事件而改觀，而會更堅定本身所相信的價值觀。

他說，「當有人不遺餘力地反對你和你的觀點時，會讓你更有防禦意識，更堅定不移自己的立場，而這些立場在以前可能並不那麼強硬。」

伍凱認為，是他的族裔背景定義了政治立場，共和黨似乎不希望移民來到美國，甚至不願讓移民成為其中一員；而民主黨人對待亞裔的方式也有問題，但至少他們不會排斥；「我只是看到共和黨的種族主義廢話比民主黨多。」

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