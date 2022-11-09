我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

華埠：華人迫切想改變現狀 于金山：紅潮難現

記者和釗宇／紐約報導
華埠麥迪臣社區中心投票人流不斷。(記者許君達／攝影)
華埠麥迪臣社區中心投票人流不斷。(記者許君達／攝影)

普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲；投票站工作人員表示，投票人數遠超初選，選民迫切想改變現狀，尤其是扭轉治安惡化的局面。

華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)的投票站，華人占絕大多數。工作人員介紹，原本準備12台投票機，為了減少排隊時間，臨時啟用兩台備用機。到下午3時左右，紀錄顯示，已有超過400人尋求翻譯幫助，翻譯員Brian介紹，該站共有七名翻譯，當日全天幾乎都保持高流量。

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影...
8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影）

孫逸仙中學投票站伯姆德斯(Lillian Bermudez)和孔子大廈投票站站長陳建華均表示，投票人數超出預期；孔子大廈投票站中文翻譯陳志成說，該站投票人數約是近月初選時的三倍，「6時開門，就大量湧入，沒有停過。」

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影...
8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影）

陳志成表示，顯示這人們想改變現狀；「大部分知道要投給誰，還有人準備紙條，寫著要投給誰；很多人反映，對治安感到憤怒，不再繼續支持民主黨。」孫逸仙中學投票站中文翻譯林少暉表示，華裔選民基本只關心州長一職，「很多選民對我反應，說想換掉現在的州長。」

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影...
8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影）

在孫逸仙中學投票的陳先生表示，上次州長選舉他支持民主黨的葛謨(Andrew Cuomo)，但這次投票給李修頓，因為治安問題太嚴重；「其他都是次要，生命安全最重要，民主黨的政策不行。」

華埠麥迪臣社區中心投票站。(記者許君達／攝影)
華埠麥迪臣社區中心投票站。(記者許君達／攝影)

民主黨65區黨代表于金山表示，「州長選舉結果主要取決於紐約市四個區的投票率，李修頓除鐵定拿下史泰登島，其他四區民主黨選民只要傾巢而出，就可以壓垮上州、郊區的『紅潮』；今天天氣好，幫了民主黨的忙。」

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影...
8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影）

他說，除州長一職之外，其他職位不太可能出現「紅潮」；「選民表達得很清楚，通膨、經濟和治安是兩黨共同關注的問題，首先確保溫飽和安全，才能考慮意識形態」，民主黨一開始主攻墮胎及性別議題的策略錯誤，然後又強調民主危機，一誤再誤，「州長一開始跟著民主黨主流走，不談治安和民生，但後期已有改變；民主黨應學習教訓，如果險勝，也要改變施政的重心。」

投票 民主黨 華埠

上一則

布碌崙：揮別初選低迷 8大道、班森賀華人投票踴躍

下一則

法拉盛：去現場投票吃閉門羹 不在籍投票狀況多

延伸閱讀

布碌崙揮別初選低迷 8大道、班森賀華人投票踴躍

布碌崙揮別初選低迷 8大道、班森賀華人投票踴躍
伊州民主黨守住第6及14區國會眾議員 普立茲克連任州長

伊州民主黨守住第6及14區國會眾議員 普立茲克連任州長
民主黨鐵票縮水 WSJ：少數族裔票源漸流失

民主黨鐵票縮水 WSJ：少數族裔票源漸流失
馬州州長選舉 摩爾有望成首位非裔州長

馬州州長選舉 摩爾有望成首位非裔州長
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨擁40席 民主黨39席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨擁40席 民主黨39席

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

2022-11-01 17:33

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席