華埠：華人迫切想改變現狀 于金山：紅潮難現

華埠麥迪臣社區中心投票人流不斷。(記者許君達／攝影)

普選日，曼哈頓華埠投票 站選民熱情高漲；投票站工作人員表示，投票人數遠超初選，選民迫切想改變現狀，尤其是扭轉治安惡化的局面。

華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)的投票站，華人占絕大多數。工作人員介紹，原本準備12台投票機，為了減少排隊時間，臨時啟用兩台備用機。到下午3時左右，紀錄顯示，已有超過400人尋求翻譯幫助，翻譯員Brian介紹，該站共有七名翻譯，當日全天幾乎都保持高流量。

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影）

孫逸仙中學投票站伯姆德斯(Lillian Bermudez)和孔子大廈投票站站長陳建華均表示，投票人數超出預期；孔子大廈投票站中文翻譯陳志成說，該站投票人數約是近月初選時的三倍，「6時開門，就大量湧入，沒有停過。」

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影）

陳志成表示，顯示這人們想改變現狀；「大部分知道要投給誰，還有人準備紙條，寫著要投給誰；很多人反映，對治安感到憤怒，不再繼續支持民主黨 。」孫逸仙中學投票站中文翻譯林少暉表示，華裔選民基本只關心州長一職，「很多選民對我反應，說想換掉現在的州長。」

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影）

在孫逸仙中學投票的陳先生表示，上次州長選舉他支持民主黨的葛謨(Andrew Cuomo)，但這次投票給李修頓，因為治安問題太嚴重；「其他都是次要，生命安全最重要，民主黨的政策不行。」

華埠麥迪臣社區中心投票站。(記者許君達／攝影)

民主黨65區黨代表于金山表示，「州長選舉結果主要取決於紐約市四個區的投票率，李修頓除鐵定拿下史泰登島，其他四區民主黨選民只要傾巢而出，就可以壓垮上州、郊區的『紅潮』；今天天氣好，幫了民主黨的忙。」

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲，投票人數遠超初選。（記者和釗宇／攝影）

他說，除州長一職之外，其他職位不太可能出現「紅潮」；「選民表達得很清楚，通膨、經濟和治安是兩黨共同關注的問題，首先確保溫飽和安全，才能考慮意識形態」，民主黨一開始主攻墮胎及性別議題的策略錯誤，然後又強調民主危機，一誤再誤，「州長一開始跟著民主黨主流走，不談治安和民生，但後期已有改變；民主黨應學習教訓，如果險勝，也要改變施政的重心。」