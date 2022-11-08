紐約客談／為何只能二選一 年輕世代吐心聲

期中選舉 再次撕裂美國，相較於55歲以上的投票 主力軍，兩黨交鋒中，許多政客或媒體也許忽略了一群人，這些在川普 執政時期首次接觸選舉，甚至形成政治立場的年輕人。紐約時報近期相關訪問，如果厭倦了政治口水，或可看看未來主人翁的心聲。

這群熱中政治的年輕人，經歷了經濟不公、川普分裂美國、新冠疫情、警察暴力、仇恨犯罪、控槍、墮胎權爭議等事件，他們關心切身議題，而非政黨界線，要求改變，但不確定所選政客是否真能代表自己。

有些年輕人自認是進步派，不願被稱為民主黨，但投票時因缺少真正能認同的候選人，只有投給民主黨，覺得背叛了自己的信念。他們想說，多數支持墮胎權的人，真的是出於善意。至於所謂的保守群體，他們則說，外界認為這群人瘋狂，但校園裡這些年輕人中並沒有瘋子。而自認立場中立的受訪者，也有類似感慨，覺得無人能代表自己，自我解嘲，父母說兩邊都難免有壞人。

有些人認為不該只能二選一，但也擔心第三黨出線會有後遺症。過去他們的政黨認同，經常只有：哪一邊的初選較有趣？我能在初選發揮多少影響力？但因逐漸失去信心，紛紛選擇了無黨籍。

有人的初次政治記憶，是川普當選後，首次感覺美國被撕裂，並因此形成了政治立場。有人因此對政治悲觀，也有人認為不論選舉結果如何，美國都能安全度過危機。他們說，這或許只是一種盲目樂觀，但即便不成功，仍願意一次又一次、盡己所能，讓美國變得更好。而在投票率向來偏低的期中選舉，這些年輕人或許真有機會扭轉現實。

（紐約客談，每周二至周六見報）