我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

挑戰金兌錫 廖安怡造勢 華人支持參選

記者牟蘭／紐約報導
廖安怡4日在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦造勢活動，多名華裔為她站台。(記者牟蘭／攝影)
廖安怡4日在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦造勢活動，多名華裔為她站台。(記者牟蘭／攝影)

紐約州眾議員第40選區共和黨候選人廖安怡(Sharon Liao)4日在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦造勢活動，多名華裔為她站台，她在活動中重申，反對遊民所與保釋金改革法案，要求保留特殊高中入學考試與資優班等。

廖安怡當日先參加州長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)在法拉盛圖書館的造勢會，活動結束後，在同一地點舉辦造勢活動，包括美國華裔選民協會與美國紐約中美商會等代表繼續為她站台，支持她競選這一職位。

在今年普選中挑戰現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)的廖安怡表示，華裔小商家每日起早貪黑的工作，支付稅務，卻沒有獲得應得的權益；她指，政府忽視亞裔聲音，在社區興建遊民所，取消擇優錄取，有意取消特殊高中入學考試與資優班，加上治安日益變差，對民眾生活造成負面影響，「這公平嗎？」

廖安怡呼籲華人積極投票，改變這一現狀，她的政綱包括反對保釋金改革法與娛樂大麻合法化，抵制新建遊民所及城區監獄，要求改建平價屋，承諾減輕小商家負擔，降低罰款，減低地產稅並增加課後輔導等。

15歲從台灣移民美國的廖安怡，現任「優富商業聯盟」副會長，今年首次參政，表示身為政治素人，她無須擔憂政治團體與大財團的壓力，更能為民發聲；州眾議員第40選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中區，現任州眾議員為民主黨籍金兌錫。

眾議員 華裔 法拉盛

上一則

美加補校2023春季班招生 11/19前報名早鳥優惠高達7折

下一則

紐約客談／幼年創傷致行為偏差？或是制度問題

延伸閱讀

銀行才取逾萬元 華女法拉盛商店光天化日失竊

銀行才取逾萬元 華女法拉盛商店光天化日失竊
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
秋遊紐約動物園 來場親密接觸

秋遊紐約動物園 來場親密接觸
法拉盛賭檔電暈華男 警公布6亞裔嫌照片

法拉盛賭檔電暈華男 警公布6亞裔嫌照片
家護員挺金兌錫 馬泰：他不畏強權

家護員挺金兌錫 馬泰：他不畏強權

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感