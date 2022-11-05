挑戰金兌錫 廖安怡造勢 華人支持參選

廖安怡4日在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦造勢活動，多名華裔為她站台。(記者牟蘭／攝影)

紐約州眾議員 第40選區共和黨候選人廖安怡(Sharon Liao)4日在皇后區公共圖書館法拉盛 分館舉辦造勢活動，多名華裔 為她站台，她在活動中重申，反對遊民所與保釋金改革法案，要求保留特殊高中入學考試與資優班等。

廖安怡當日先參加州長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)在法拉盛圖書館的造勢會，活動結束後，在同一地點舉辦造勢活動，包括美國華裔選民協會與美國紐約中美商會等代表繼續為她站台，支持她競選這一職位。

在今年普選中挑戰現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)的廖安怡表示，華裔小商家每日起早貪黑的工作，支付稅務，卻沒有獲得應得的權益；她指，政府忽視亞裔聲音，在社區興建遊民所，取消擇優錄取，有意取消特殊高中入學考試與資優班，加上治安日益變差，對民眾生活造成負面影響，「這公平嗎？」

廖安怡呼籲華人積極投票，改變這一現狀，她的政綱包括反對保釋金改革法與娛樂大麻合法化，抵制新建遊民所及城區監獄，要求改建平價屋，承諾減輕小商家負擔，降低罰款，減低地產稅並增加課後輔導等。

15歲從台灣移民美國的廖安怡，現任「優富商業聯盟」副會長，今年首次參政，表示身為政治素人，她無須擔憂政治團體與大財團的壓力，更能為民發聲；州眾議員第40選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中區，現任州眾議員為民主黨籍金兌錫。