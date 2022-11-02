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紐約客談／選情欠佳 民主黨已不思進取？

紐約客談

今年的州長選戰可能是近20年來最激烈的一次，嚴重的犯罪問題讓民主黨左支右絀，共和黨趁虛而入；無論哪派的民調，都顯示霍楚和李修頓的差距比幾個月前大幅縮小，李修頓甚至可能已經反超。

民主黨各候選人之前的策略可能還想爭取部分獨立選民，尋求連任的詹樂霞，也罕見地在保釋金制度改革問題上態度軟化，表示對這一問題持開放態度；但沒過多久，民主黨各候選人又恢復過去的論調，說要評估數據，強調心理健康問題。

民主黨人還指2019年保釋金改革以來，總體犯罪率是下降的；但共和黨則說，搶劫、盜竊和一些暴力犯罪類別的犯罪率上升；兩邊的表述都只是部分事實，但這種表態無疑對共和黨有利，因為這些犯罪率上升的類別，都是民眾最常體會的。

面對不利局勢，民主黨可能已經改變策略，不再尋求吸引中間選民，而是鞏固現有基本盤，畢竟民主黨在紐約州的選民基礎遠大於共和黨；這種策略能否奏效尚不可知，根據近幾次民調，李修頓對中間選民的吸引力正持續增加，不少溫和派民主黨選民已經傾向支持李修頓。

辯論也未給民主黨帶來好處，因為只要共和黨持續將話題鎖定在犯罪，民主黨就會陷入尷尬境地；州檢察長詹樂霞於是直接拒絕參加辯論，畢竟身在此職，討論犯罪問題更為尷尬，之前她就被共和黨批評朝三暮四。

如今，霍楚盼副總統賀錦麗和前總統候選人喜萊莉助陣，意圖挽回頹勢，這的確是多年未見的光景；共和黨能否逆襲，拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見報）

民主黨 共和黨 民調

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